Sono diversi gli appuntamenti promossi in occasione delle festività anche nei centri minori della Provincia. Tra i più caratteristici, a Francavilla la riproposizione del canto ben augurante della Strina

Presepi artigianali, mercatini natalizi, e poi la casa di Babbo Natale e la strina. Le festività animano anche i piccoli centri del Vibonese dove non mancano mostre, iniziative culturali e progetti volti al recupero delle tradizioni locali. Le luminarie di Pizzo e Tropea, la via del vischio di Nicotera rappresentano le attrattive più significative nella provincia. Ma numerose attività animano i paesi minori, dalla costa all’entroterra.

Zungri, la casa di Babbo Natale e la mostra di presepi

A Zungri, l’allestimento della Casa di Babbo Natale ha raccolto entusiasmi e partecipazione. L’iniziativa è stata messa in campo dal gruppo Sant’Anna. La casa di Babbo Natale è stata realizzata in una antica abitazione. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, dalla decorazione degli arredi urbani alle luminarie. Ad arricchire gli spazi, l’opera Natività dipinta dall’artista locale Giuseppe Gaudioso.

In più non mancheranno i dolci e le pietanze tipiche della tradizione locale. Al contempo, nei locali del Museo della civiltà contadina e rupestre, è aperta al pubblico la mostra di presepi artigianali sempre a cura di Gaudioso (visitabile per tutto il periodo delle feste). Alcune opere riproducono fedelmente scorci di Zungri.

La via dei presepi di Acquaro

Ad Acquaro è stata inaugurata la Via dei presepi, in concomitanza dell'ottavo centenario della nascita del presepe realizzato per la prima volta da San Francesco d'Assisi nel 1223. Si è tenuta una piccola cerimonia religiosa a cura del parroco don Rosario Lamari e della comunità della parrocchia Santa Maria dei Latini di Acquaro. La via dei presepi – frutto del lavoro Pro loco Acquaro e associazione Donn’Antuani- resterà aperta il 26 e 30 dicembre e il 6 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 20.00. Nella serata dell'inaugurazione è stato posto un piccolo albero di Natale dove ogni persona potrà deporre alcuni doni che successivamente verranno consegnati ai piccoli degenti dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

I canti natalizi a Francavilla Angitola

Le musiche natalizie animano vie e piazze di Francavilla Angitola. Il gruppo -formato da Anita Aracri, Loredana Catanzaro, Concetta Ciliberti, Nuccia (Carmela) Preziuso, Teresa Anello con il marito Natale Giampà e Mario Bilotta- è accompagnato dalla fisarmonica di Foca Fiumara, dalla chitarra di Sergio Tino e Vincenzo Tino, dal triangolo di Vincenzo Bilotta e dalla telecamera di Pino Pungitore. I cantori e i suonatori ripercorrono le musiche di un tempo, i canti tradizionali come “Tu scendi dalle stelle”, “A Nascita Do Bambinuzzu”, e l’antico canto dialettale “Cantandu Bon Natali”, “Allestitevi Cari Amici”, “Nte Tiempi e Natali”, “Banbiniaju Banbiniaju”. Il gruppo riproporrà il canto ben augurante della Strina nella notte di San Silvestro e Capodanno 2023.

Lanterne in cielo

Il 25 dicembre, alle ore 18.00 a Pizzoni, presso la Villa comunale, è in programma la Notte dei desideri, iniziativa fortemente voluta da Airc. Con il lancio delle lanterne volanti, infatti, si intende ricordare chi ha combattuto il cancro e non ce l'ha fatta. Al contempo, l'evento vuole rappresentare un faro di speranza per quanti continuano a lottare. Durante la serata verranno raccolti fondi a sostegno della ricerca.

Presepe vivente, gli eventi nel Vibonese

Il centro storico di Jonadi, martedì 26 dicembre, a partire dalle ore 17.30, ospiterà il presepe vivente. La sacra rappresentazione verrà riprodotta tra le vie antiche del paese e nello splendido scenario offerto dalle grotte di tufo. Oltre cento i figuranti coinvolti nell’evento.

Martedì 26 dicembre alle ore 16:30, tornerà anche il Natale ricadese. Le stradine del centro storico si rianimeranno per la VII edizione del Presepe vivente. L’evento è organizzato dall’associazione giovanile ricadese che, anche quest’anno, si avvarrà della collaborazione della parrocchia e dell’oratorio “Carlo Acutis” di Ricadi e del patrocinio del Comune.

A Pizzoni, invece, si terrà la XIV edizione del presepe vivente sempre il 26 dicembre, a partire dalle ore 17:00 sino alle ore 20:00. La sacra rappresentazione si svolgerà nel caratteristico rione “Montecasale”. Da un paio di mesi gli organizzatori stanno lavorando per trasformare i vecchi “Catoyi”, da tempo in disuso, in delle vere e proprie antiche botteghe. Una settantina i figuranti, travestiti e truccati a tema e che animeranno il tragitto del presepe e le varie botteghe.

E ancora. Il Presepe vivente di Comerconi è uno dei più longevi della provincia di Vibo Valentia e non solo. Quest’anno festeggia la 25esima edizione. Il piccolo borgo – con in testa il comitato organizzatore guidato da don Saverio Callisti –si prepara ad accogliere i tanti visitatori attesi, come di consueto nelle giornate del 26 dicembre e del 6 gennaio. Inizio alle ore 17.30.

Melicuccà di Dinami

Mercoledì 27 dicembre, alle ore 17.00, Melicuccà di Dinami ospiterà il mercatino con stand enogastronomici, artigianato e hobbistica. Sabato 30 dicembre, invece, la “dolce passeggiata”. Visitando via Santa Maria si potranno gustare dolci tipici e cioccolata calda. Un modo per promuovere le proprie tradizioni locali e al contempo offrire occasioni di socialità ad adulti e bambini.