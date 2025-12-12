Civita si prepara a immergersi completamente nello spirito più autentico del Natale con una giornata di festa e tradizione in programma per sabato 13 dicembre,"Vivi con noi la magia del Natale. Vi aspettiamo!" è il messaggio lanciato dagli organizzatori, pronti a condividere un momento di gioia e unione.

L'evento, frutto della proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, la Parrocchia e il Centro SAI di Civita, promette di regalare momenti suggestivi a cittadini e visitatori.

La manifestazione prenderà il via alle 17:00 in Via Piave, che si trasformerà per l’occasione in uno scenario suggestivo per il Presepe Vivente. Un momento carico di spiritualità e folklore, dove figuranti in costume riporteranno in vita le atmosfere e i mestieri della Betlemme di duemila anni fa, un’occasione per riscoprire le radici culturali e religiose della comunità.

Dopo la rappresentazione sacra, il cuore della festa si sposterà sulle tradizioni più golose. I presenti potranno immergersi nei Mercatini di Natale, l’ideale per una passeggiata preserale alla ricerca di originali oggetti natalizi e prodotti tipici dell’artigianato locale. Il profumo irresistibile delle Crespelle guiderà i visitatori verso l'apposita Sagra della Crespella. Sarà l'occasione perfetta per scaldarsi con le specialità gastronomiche locali, unendo il piacere del gusto al clima festoso. Il gran finale della serata è fissato per le ore 20:30 in Piazza Municipio. A coronare la giornata ecco la POPULAR MUSIC – EXPERIOR by Hartemesa con Angela Reale in concerto. L'artista, nota per la sua intensa interpretazione, proporrà un repertorio che spazia nella musica popolare e d'autore, garantendo uno spettacolo di grande impatto emotivo e ritmico per concludere la giornata con energia e aggregazione.