Tra narrazione, architettura e suggestioni artistiche un’esperienza immersiva di 45 minuti, in programma il 4 e 5 gennaio, per scoprire il teatro dall’interno e da punti di vista inediti

Sulla scia del grande successo e della forte curiosità suscitata dall’evento inaugurale, proseguono al Teatro Politeama di Catanzaro le visite guidate drammatizzate “La nave teatro”, un’esperienza immersiva pensata per offrire a spettatori e turisti un viaggio inedito nel cuore del teatro. I nuovi appuntamenti, per una durata di 45 minuti circa, sono in programma domenica 4 gennaio, alle ore 11.00 e alle ore 18.00, e lunedì 5 gennaio alle ore 18.00 e alle ore 20.00.

L’iniziativa ha premiato l’idea di raccontare il Politeama non solo come luogo di spettacolo, ma come spazio vivo da attraversare e conoscere dall’interno. Il pubblico viene accompagnato in un percorso emozionale grazie al racconto originale scritto da Giacomo Carbone e interpretato dall’attore Francesco Gallelli - su iniziativa ideata dal direttore generale della Fondazione Politeama, Settimio Pisano, e condivisa dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce - che dà voce a storie e personaggi capaci di evocare suggestioni sospese tra arte, natura e territorio.

Un progetto che guida lo spettatore alla scoperta dell’identità architettonica del Teatro Politeama, secondo la visione del suo ideatore Paolo Portoghesi, svelandone significati, simboli e prospettive spesso invisibili a uno sguardo consueto. Durante la visita, gli spettatori avranno l’opportunità di percorrere da vicino alcuni degli angoli più suggestivi del teatro: dal foyer alla platea, fino ad addentrarsi dietro il palcoscenico e risalire al loggione, per ammirare il Politeama da punti di vista inusuali e affascinanti.

“La nave teatro” rappresenta così un’esperienza culturale coinvolgente, capace di coniugare narrazione, architettura e teatro, offrendo al pubblico un modo nuovo e sorprendente di vivere uno dei luoghi simbolo della città di Catanzaro. Il biglietto unico, al costo di 8 euro, è acquistabile on line sul portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro oppure contattando il botteghino al numero 0961 501818.