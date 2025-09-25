L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, rientra nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico-culturale bizantino e si svolgerà in occasione delle Giornate europee del patrimonio
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
Nell’ambito della prima edizione del Bria fest– nel corso del quale saranno messi in rete 36 siti culturali, italiani e internazionali, attraverso un programma articolato di iniziative gratuite (visite guidate, mostre, passeggiate culturali e altre attività) –, sabato 27 settembre 2025 alle ore 18:00 presso la chiesa del Carmine di Bagnara Calabra, si terrà l’incontro “La presenza bizantina tra Scilla e Bagnara”, promosso in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 e inserito nell’itinerario europeo “Paesaggio culturale bizantino del Mediterraneo” della Byzantine route international association (Bria).
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Bagnara, Adone Pistolesi, e dell’assessore alle Associazioni religiose, Andrea Raneri, interverranno: prof. Gianluca Versace, priore Arciconfraternita del Carmine; prof. Natale Zappalà, presidente Club Unesco Campo Calabro, con un contributo dedicato a “I Bizantini a Bagnara”; arch. Immacolata Lorè, presidente Bria, che presenterà “L’itinerario Byzantine Route”. L’incontro sarà moderato dal giornalista Vincenzo Tromba.
L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, rientra nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico-culturale bizantino promosse dalla Byzantine Route International Association (Bria) in collaborazione con il laboratorio Eche Lab dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il partenariato scientifico dell’Università di Messina, di Lisbona e di Malaga, e con la collaborazione del Club Unesco di Campo Calabro e dell’Arciconfraternita del Carmine di Bagnara.
La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione entro le 24 ore precedenti all’evento sul sito ufficiale.
Un appuntamento che lega la dimensione locale al respiro europeo e mediterraneo, nella prospettiva di una più ampia valorizzazione delle comuni radici culturali.