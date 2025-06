Il rock graffiante di Loredana Bertè sbarca alla Rendano Arena aprendo il sipario sul Restart Live Fest, l’estate musicale di Cosenza. Sotto le stelle, il tour celebrativo 50 da ribelle attraversa l’intera parabola artistica di una delle voci più apprezzate dal pubblico.

Piazza gremita e generazioni trasversali

Nella piazza gremita ci sono almeno tre generazioni, dagli amanti dei brani d’esordio e più iconici, lanciati alla fine degli anni settanta, come E la luna bussò, entrato nella storia come il primo reggae italiano, ai giovani fans catturati dai duetti realizzati con Emma e dalle fortunate collaborazioni con i Boomdabash. Accompagnata dalla BandaBertè, Loredana mette in fila i più recenti e popolari successi del Festival di Sanremo, Pazza e Cosa ti aspetti da me. E poi quelle canzoni da decenni entrate nell’immaginario collettivo come Dedicato, Sei bellissima, Non sono una signora e Il mare d’inverno.

Omaggio a Pino Daniele e all’amata Mimì

In scaletta anche due brani del repertorio di Pino Daniele, un omaggio che l’interprete originaria di Bagnara Calabra ha voluto riservare all’indimenticato cantautore partenopeo con cui ha condiviso parte del proprio percorso attraverso feconde collaborazioni artistiche. E poi la commozione a margine dell’esecuzione di Zona venerdì, scritta per l’amata sorella Mimì. Nel ricordo di Mia Martini la piazza si alza in piedi abbandonandosi ad uno scrosciante ed emozionato applauso.

La guest star Aida Cooper

Sul palco, in qualità di guest star, c’è anche Aida Cooper, il cui destino artistico è tornato ad incrociarsi con quello di Loredana Bertè nell’edizione 2023 del talent The Voice Senior, dopo che in passato aveva collaborato con la cantante reggina in qualità di vocalist e corista. Il Restart live fest, la sezione estiva della rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e patrocinata dal Comune di Cosenza, proseguirà mercoledì prossimo 2 luglio alle ore 21.30, con il grande live show Voglio tornare negli anni 90. Poi la sera del 4 luglio sarà la volta dell’atteso concerto di Amii Stewart, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Brutia.