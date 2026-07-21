La produzione sarà ambientata nel Parco Nazionale del Pollino e sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission, con quattordici settimane di lavorazione

Al via la preparazione della nuova serie TV «La veterinaria», con Gaia Messerklinger e Nino Frassica, prodotta da Pepito Produzioni con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, per la regia di Luca Lucini e Giuseppe Curti.

Nino Frassica

Le riprese avranno inizio nel mese di settembre per una durata di quattordici settimane e si terranno in Calabria tra il borgo di Morano Calabro e Castrovillari, nella straordinaria cornice del Parco Nazionale del Pollino, geoparco Patrimonio dell'UNESCO, rinomato a livello globale per le sue unicità in termini di biodiversità e meraviglie paesaggistiche, come le faggete, i secolari pini loricati, le doline carsiche, le grotte preistoriche e la variegata fauna selvatica.