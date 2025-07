Cassano All'Ionio e Sibari si uniscono per l'edizione 2025 di “Labellaestate”, una rassegna di eventi estivi patrocinata dal Comune di Cassano All’Ionio e organizzata in collaborazione con i Parchi archeologici di Crotone e Sibari, il Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” e l’Associazione Laghi di Sibari. Un programma che promette di animare l'intero territorio, dalle piazze alle spiagge, fino alle Grotte di Sant'Angelo e al Parco del Monte e che punta a valorizzare le bellezze del territorio e a offrire un'esperienza indimenticabile a residenti e turisti.

Il programma, che si estende da luglio a settembre, è per la prima volta un cartellone unico, con oltre ottanta appuntamenti che spaziano tra cultura, musica, spettacolo, comicità e cinema. L'obiettivo, come spiega il sindaco Gianpaolo Iacobini, è quello di «raccontare la bellezza del nostro patrimonio e di animare ogni angolo del territorio». Questo ambizioso progetto è il risultato di un lavoro di squadra che ha coinvolto il Comune, i Parchi archeologici di Crotone e Sibari, il Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” e l’Associazione Laghi di Sibari.

La collaborazione si rinnova, e si intensifica, con i Parchi archeologici di Crotone e Sibari. Il direttore Filippo Demma sottolinea come questa partnership, giunta al suo terzo anno consecutivo, non si limiti solo agli eventi estivi ma si estenda anche a future strategie per i servizi educativi. L'intento è quello di rafforzare il legame della comunità con il proprio patrimonio storico e archeologico, rendendo l'Antica Sibari sempre più parte della vita quotidiana.

Grande rilievo viene dato anche alle Grotte di Sant’Angelo, un complesso carsico di straordinaria importanza. Felice Larocca, direttore del Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici”, descrive le grotte come «una delle più estese e importanti cavità naturali della Calabria», ricca di testimonianze geologiche e archeologiche. Gli eventi in programma saranno un'occasione unica per il pubblico di scoprire la magnificenza di questo luogo millenario.

Anche i Laghi di Sibari si confermano un punto di riferimento culturale. Il presidente dell’Associazione, Luigi Guaragna, evidenzia l'impegno costante, da sette anni, nel promuovere cultura e spettacolo di qualità. Quest'anno, l'attenzione è rivolta in particolare ai talenti del territorio, una scelta che, come spiega Guaragna, rappresenta non solo una decisione artistica, ma anche «un atto di responsabilità» per la crescita collettiva.

In attesa della della programmazione della Notte Bianca, l'intero territorio si prepara a vivere un'estate all'insegna delle emozioni e della scoperta, confermando che la cooperazione tra enti e associazioni è la vera chiave per una promozione turistica efficace e duratura.