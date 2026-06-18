Si rinnova a Cosenza, per il quarto anno consecutivo, l’attesissimo appuntamento con la lirica sotto le stelle. Giovedì 16 luglio, alle ore 21.00, la Rendano Arena, in Piazza XV Marzo, ospiterà “La Vedova Allegra”, capolavoro assoluto del compositore ungherese Franz Lehár. Considerata in assoluto una delle operette più famose e amate al mondo, debuttò nel 1905 a Vienna e arrivò in Italia due anni dopo, al Teatro Dal Verme di Milano.

L’evento è inserito all’interno di Rendano Arena #Restartlivefest, la sezione estiva della Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano, e patrocinata dal Comune di Cosenza.

Ambientata a Parigi, la storia vede protagonista Hanna Glavary, vedova del ricco banchiere di corte del Pontevedro, uno Stato immaginario che riecheggia il Montenegro. L’ambasciatore pontevedrino, il barone Zeta, riceve l’ordine di combinare un matrimonio tra Hanna e un compatriota per far sì che la dote della ricca vedova resti nelle casse dello Stato. Coadiuvato dal suo cancelliere Njegus, il Barone tenterà di risolvere la situazione: tra equivoci comici, feste sfavillanti da Chez Maxim’s e indimenticabili valzer, rinascerà un vecchio amore che trionferà su ogni intrigo diplomatico.

Le celebri musiche composte da Lehár saranno eseguite dal vivo dall’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal maestro Daniele Moroni. La produzione è affidata alla Compagnia Italiana di Operette, fondata nel 1953 da Sergio Corucci e riconosciuta come la più antica e prestigiosa realtà teatrale italiana in questo genere. La direzione artistica è affidata a Maria Teresa Nania. A firmare la regia sarà Flavio Trevisan, definito un “regista dal cuore grande” per la sua dedizione viscerale al teatro. Trevisan ha firmato allestimenti di successo nei più importanti teatri lirici internazionali, lavorando al fianco di grandi nomi della lirica come Luciano Pavarotti a José Carreras, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus a Katia Ricciarelli.

I biglietti possono essere acquistati sul circuito Ticketone e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza.