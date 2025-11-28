I due eventi espositivi verranno inaugurati alla Galleria nazionale il 6 dicembre. La mostra fumetto E lui che mi sorride dedicata al giornalista vittima di camorra

Sabato 6 dicembre 2025 alle 18:00, la Galleria nazionale di Cosenza ospiterà Art, save me. L’arte salva_ta. All’interno degli spazi del Museo si inaugurano due eventi espositivi, il cui obiettivo è la valorizzazione dei beni culturali e la promozione della legalità. Il primo prevede la presentazione al pubblico di una consistente parte di opere confiscate alla criminalità, che entrano a far parte del patrimonio permanente della Galleria Nazionale di Cosenza, grazie all’impegno delle forze dell'ordine, delle autorità giudiziarie e del Ministero della Cultura.

Un secondo evento espositivo vede l’inaugurazione della Mostra fumetto “E lui che mi sorride” - Omaggio a Giancarlo Siani, giornalista napoletano vittima della camorra.