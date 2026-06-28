Sotto le stelle di luglio, tutto pronto per la kermesse che unisce talenti emergenti e grandi ritorni per valorizzare il territorio attraverso l'arte. Un evento gratuito e senza scopo di lucro per un racconto positivo e inclusivo

C'è un angolo di Calabria, sullo Ionio cosentino, dove il profumo del mare incontra la magia del grande schermo, creando un'atmosfera sospesa nel tempo. Sabato 4 luglio, alle 21.30, l'area spettacoli dei Laghi di Sibari tornerà ad accendersi per la XXII edizione de “Le Notti dello Statere”, uno degli appuntamenti estivi più attesi e suggestivi dedicati al cinema, alla fiction e alla cultura. L'evento, ormai punto di riferimento nel panorama artistico nazionale, è stato svelato nei dettagli dal direttore artistico e fondatore della kermesse, Luca Iacobini, impegnato con passione insieme a tutto il team organizzativo per confezionare un'edizione 2026 indimenticabile. Al centro della manifestazione rimarrà lo storico "Statere d’Argento", un riconoscimento prestigioso, ispirato all’antica moneta della Magna Grecia, diventato negli anni il simbolo perfetto del legame profondo tra l'arte cinematografica e la valorizzazione storica del territorio calabrese.

Quest'anno il palco vedrà alternarsi talenti emergenti e interpreti consolidati, scelti per la loro capacità di portare autenticità e spessore nelle sale cinematografiche e nelle case di milioni di italiani. Riceveranno il prestigioso Statere d'Argento Adriano Occulto, interprete della nuova generazione cinematografica che ha saputo muoversi con disinvoltura tra cinema, teatro e televisione oltre alla capacità di dare autenticità e intensità a personaggi complessi in produzioni di rilievo come “Il paese dei jeans in agosto”, “The Christmas” e “Centoundici”. Premio anche per Antonella Prisco, attrice napoletana dal talento poliedrico e dalla straordinaria empatia, volto amatissimo dal grande pubblico grazie al ruolo di Mariella Altieri nella longeva serie televisiva “Un Posto al Sole”, detentrice di una solida carriera che spazia con naturalezza dal palcoscenico teatrale allo schermo. Tra i premiati figura anche Maddalena Stornaiuolo, regista, autrice e attrice, rappresenta una delle voci più forti e interessanti del panorama contemporaneo. Già nota per la sua partecipazione nel cast di “Mare Fuori”, si distingue per un percorso artistico focalizzato su storie ad alto impatto sociale, con una sensibilità speciale verso i giovani e le realtà delle periferie urbane. Premio riservato anche a Chiara Mastalli professionista stimata e volto familiare per il pubblico italiano che vanta una lunga carriera costellata di successi. Ha lasciato il segno nel cult cinematografico “Notte prima degli Esami” e in storiche serie televisive campioni di ascolti come “Distretto di Polizia”, “Carabinieri” e “I Cesaroni – Il Ritorno”.

La forza delle "Notti dello Statere" risiede anche nella sua capacità di creare legami che durano nel tempo. Per questo motivo, ad arricchire la serata, torneranno sul palco della Sibaritide alcuni artisti il cui percorso si è già intrecciato con la storia di questo festival come Miriam Candurro, apprezzatissima interprete partenopea che da anni è nel cuore dei telespettatori per il ruolo di Serena Cirillo in “Un Posto al Sole”. Daniela Ioia, attrice dalla recitazione magnetica e genuina brava a dividersi con successo tra i set della fiction evento “La Preside” e la storica serie “Un Posto al Sole”. Torna a Sibari anche l’attore Antimo Casertano, oltre a essere autore e regista teatrale di profondo spessore.

Al di là del glamour dei premi e dei volti noti, “Le Notti dello Statere” si conferma un progetto “oltre l’apparenza” con la sua reale vocazione che va oltre la classica rassegna estiva offrendo un'occasione protetta di incontro, dialogo e scambio autentico tra gli artisti e la comunità. Un palcoscenico che si propone di promuovere inclusione, cultura, aggregazione e, soprattutto, un racconto luminoso, costruttivo e positivo della Calabria. L'iniziativa, rigorosamente senza scopo di lucro, gode del patrocinio del Comune di Cassano all’Ionio ed è resa possibile grazie alla sinergica collaborazione con l'Associazione Laghi di Sibari e la Pro Loco Sibari Magna Grecia. L'appuntamento con le grandi emozioni del cinema è dunque fissato per sabato 4 luglio ai Laghi di Sibari. L'ingresso è, come da tradizione, rigorosamente gratuito.