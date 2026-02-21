Cresce l’attesa per lo spettacolo “Alice nel Paese delle Meraviglie”, che andrà in scena lunedì 23 febbraio al Cineteatro Garden, evento centrale della sesta edizione del progetto “ Leggere per… Ballare”, coordinato in Calabria dal maestro Antonio De Luca.

Un appuntamento ormai co nsolidato nel panorama regionale della danza, capace di unire scuole, coreografi e giovani talenti in un’unica grande produzione collettiva. “Leggere per… Ballare” si distingue per la sua natura non competitiva: nessuna sfida tra scuole, nessuna gara tra ballerini. Solo collaborazione, studio e condivisione.

Ideato dalla professoressa Pasi e portato avanti con passione dal maestro Arturo Cannistrà, il progetto trova in Calabria nuova energia grazie al lavoro del referente regionale De Luca, che sottolinea come questa esperienza rappresenti «un’occasione di crescita artistica e umana per tutti i partecipanti». L’edizione 2026 propone una versione originale di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ispirata al testo di Lewis Carroll e alla sua musicalità.

Le musiche, oniriche e ironiche, accompagnano lo spettatore in un viaggio immaginifico, mentre la regia valorizza sia i dettagli scenici sia le parti corali, dando vita a un intreccio dinamico e coinvolgente.

Il cast, interpreterà un racconto che attraversa desideri, paure e percorsi interiori condivisi da tutte le età. Alla produzione partecipano cinque scuole di danza del territorio, con i rispettivi coreografi: Centro Danza Ilaria Dima – Montalto Uffugo, Centro Studi Hale Bopp Danza – Montalto Uffugo, Centro Danza MT Dance – Spezzano Albanese, Koreos Danza – Piano Lago e Scuola di Danza Sybaris – Cassano allo Ionio.

Un team di coreografi guiderà le diverse sezioni dello spettacolo, tra cui Ilaria Dima, Giusy Iantorno, Alessandro Ruffo, Erika Spaltro, Maria Toma, Alessandra Nicoletti, Maria Pizzo, Adelaide Minardi, Ines Reda, Alessia Ciappetta, Laura Forace e Teresa Serracassano.

Dalle audizioni sono emersi i giovani interpreti che daranno vita ai personaggi più iconici della storia: Alice – Rossella De Luca, Sorella di Alice – Serena Michela Lupo, Bianconiglio – Alessandro Aiello, La porta e la serratura – Grazia Sprovieri e Oleksandra Kuklitska, Alice piccola – Clara Piluso, Il Dodo – Claudia Barci, Pinco Panco e Panco Pinco – Pasquale Aita e Francesco Tursi, La Chef – Anastasia Vizza, Bruco e Farfalla – Emma Parise e Simona Federico, Lo Stregatto – Marilina Turs, il Cappellaio Matto – Alessandro Ruffo, Leprotto – Aurora D’Agostino, Regina di Cuori – Oderica Viggiani, Re di Cuori – Carlo Alberto Maria Chiappetta.

«Questo progetto non è solo danza – affermano i maestri Cannistrà e De Luca – ma un’esperienza collettiva che rimarrà impressa nel cuore di chi vi parteciperà e di chi avrà la fortuna di assistere allo spettacolo».

Tutto è pronto, dunque, per il debutto di lunedì 23 febbraio al Cineteatro Garden, dove prenderà vita un viaggio scenico che promette emozioni, poesia e talento. Una serata che celebra la danza come linguaggio universale e la collaborazione come forza creativa.