Da Castrovillari a Rosarno fino in Sila: tanti gli appuntamenti per gli amanti della musica, della tradizione e del divertimento

È ufficialmente il primo weekend dell'estate 2023. Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno si entra nel vivo della bella stagione con una serie di eventi pensati per gli amanti della musica, della tradizione e del divertimento. Il problema sarà soltanto uno: dove andare? Probabilmente solo i gusti personali possono suggerire la risposta più opportuna a chi è ancora indeciso sul da farsi. Dal canto nostro, proviamo a dare qualche indicazione per trascorre un fine settimana diverso in Calabria.

Joy festival a Castrovillari

A Castrovillari, in provincia di Cosenza, appuntamento con la terza edizione del "Joy festival". Nella serata di venerdì 23, nella cornice del Castello Aragonese, salirà alla consolle BUNNA, fondatore, oltre quaranta anni fa, degli "Africa Unite" e uno degli indiscussi ambasciatori italiani della cultura reggae e Rastafari. Sabato 24 giugno, alle ore 21.30, nella vivace cittadina del Cosentino, spazio al progetto rock dance “Zona Bastarda” a cura di PAU, frontman della band dei NEGRITA. A partire dalle ore 19 di domenica 25 giugno invece l'attenzione sarà tutta rivolta allo showcooking dello chef di Gambero Rosso Max Mariola che, utilizzando alcuni prodotti del territorio, preparerà una squisita "mbosta". Alle ore 21.30 di domenica, dj set con Roy Paci ed il suo "Toda joia party". Per conoscere gli altri eventi inseriti nella programmazione del "Joy festival" è possibile mettersi in contatto con l'Associazione Culturale "Alegrìa".

Enrico Ruggieri a San Giovanni Fiore

Saranno la musica, la voce e le parole di Enrico Ruggeri i protagonisti del concerto previsto per le 21.30 di venerdì 23 giugno a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Il celebre cantautore si esibirà nel Teatro all'aperto dell'Abbazia Florense.

A Lorica l'Aghia Sophia Fest 2023

Di certo sarà impossibile annoiarsi a Lorica, tra i boschi secolari del Parco Nazionale della Sila, in occasione dell'Aghia Sophia Fest 2023. Una due giorni di eventi, in programma sabato 24 e domenica 25 giugno, ricca di arte, musica, teatro, archeologia, storia, natura, filosofia, letteratura, fumetto, benessere psicofisico ed enogastronomia. Tra gli ospiti di sabato 24 giugno, si esibiranno Dj Gruff with Gavino Murgia e la band dei Fine before you came. Domenica 25 invece spazio alla filosofia con Franco BIFO Berardi, uno dei più importanti agitatori culturali e scrittori italiani, e al teatro con il mattatore Antonio Rezza, già Leone d’Argento alla carriera in quel di Venezia.

Ulisse on the road a Palmi e i Matia Bazar a Rosarno

Sabato 24 giugno 2023, alle ore 20, nella suggestiva location del Parco Archeologico dei Tauriani di Palmi, nel Reggino, le gesta dell'eroe della mitologia greca Ulisse ritornano in scena, con riscritture contemporanee, nella performance teatrale "Ulisse on the road" di Katia Colica.

Sempre nel Reggino, questa volta a Rosarno, sabato 24 giugno concerto dei Matia Bazar in piazza Duomo alle ore 22.

Palio di Bisignano

Torna anche quest'anno la celebre Giostra cavalleresca del "Palio di Bisignano". Il centro del Cosentino, domenica 25 giugno, rivivrà la tradizionale sfida tra otto cavalieri in un contesto scenografico che rimanda al Medioevo e che punta ancora una volta ad attirare l'attenzione di numerosi turisti e visitatori.

Ti racconto un suono in Sila

Domenica 25 giugno alle ore 16 nel bosco suggestivo dei Giganti della Sila, in mezzo alla natura incontaminata, i maestri Mattia Salemme e Lorenzo Maria Aronne, nell'ambito della rassegna musicale "Ti racconto un suono", proporranno al piano alcuni brani dei più importanti compositori musicali della storia, con aneddoti e curiosità da svelare.