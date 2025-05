Torna anche quest’anno a Cosenza il tradizionale appuntamento con la lirica sotto le stelle. Un altro capolavoro del repertorio operistico impreziosirà Piazza XV Marzo, nel suggestivo palcoscenico all’aperto di Rendano Arena. Giovedì 17 luglio, alle ore 21,00, andrà in scena “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, per la regia di Luigi Travaglio, che curerà anche scene e luci dello spettacolo. Dopo il debutto con “La Traviata” di Giuseppe Verdi e il successo dello scorso anno con “Tosca” di Giacomo Puccini, quest’anno il pubblico avrà l’opportunità di assistere a una nuova produzione dell’opera lirica “Il barbiere di Siviglia” nella meravigliosa cornice del teatro all’aperto. Si tratta di uno dei capolavori più amati di Rossini, un’opera buffa in due atti, vivace e brillante, dall’immutabile fascino. Sul palco l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal Maestro Nicola Marasco, e il Coro Lirico “F. Cilea”, diretto dal Maestro Bruno Tirotta. A breve verrà annunciato l’intero cast dell’opera.

«Si rinnova, per il terzo anno – sottolinea il sindaco Franz Caruso - l'ormai consolidata tradizione estiva grazie alla quale l'opera sbarca in Piazza XV Marzo, una delle piazze più belle della città sulla quale si affaccia il nostro tempio della lirica. La lirica d'estate – afferma ancora Franz Caruso - ha una sua suggestione che coinvolge un target di pubblico ancora più eterogeneo di quello che segue abitualmente la stagione lirica invernale del “Rendano” e di cui questo “Barbiere di Siviglia” in piazza rappresenta certamente una gustosa e accattivante anteprima». «Ci fa enormemente piacere che per questa produzione congiunta si siano ancora una volta messe insieme le forze dell'Orchestra Sinfonica Brutia e della società L'Altro Teatro che rappresenta un nostro validissimo partner. L'OSB, in particolare è sempre di più per l'Amministrazione comunale un vero e proprio biglietto da visita, ormai consacrato – conclude Caruso – nei più diversi palcoscenici calabresi ed anche di fuori regione e reduce da un nuovissimo successo al Museo Archeologico di Reggio Calabria, la casa dei Bronzi di Riace».



L'opera “Il Barbiere di Siviglia” del prossimo 17 luglio è prodotta, appunto, da L’Altro Teatro e dall’Orchestra Sinfonica Brutia, con la direzione artistica di Luigi Travaglio e la produzione esecutiva di Gianluigi Fabiano. L’opera lirica rientra all’interno di Rendano Arena #Restartlivefest, la sezione estiva della Rassegna L'Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, e patrocinata dal Comune di Cosenza.

L’appuntamento del 17 luglio si inserisce in un ricco cartellone di eventi della rassegna Rendano Arena #Restartlivefest, che prenderà il via il 26 giugno con il concerto di Loredana Bertè, per proseguire il 2 luglio con il più grande show musicale, “Voglio tornare negli anni 90”. Il 4 luglio, piazza XV Marzo accoglierà una star internazionale e un'icona del pop anni '80, Amii Stewart, che sarà accompagnata dall'Orchestra Sinfonica Brutia. Il 9 luglio, l'Orchestra Sinfonica Brutia tornerà ad esibirsi insieme ai Pink Floyd Legend, riconosciuto come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd. La rassegna si concluderà il 24 luglio con la tappa cosentina del tour di Cristiano De Andrè, che renderà omaggio all’immenso Faber con lo spettacolo “De André canta De André best of estate 2025”. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza.