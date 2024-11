L’evento musicale, in programma a luglio, sarà condotto da Anna Pettinelli. L’annuncio del sindaco Ranuccio: «Aprirà l’estate». Ecco tutti i cantanti che accenderanno le dodici date in sei città italiane

Il Summer Festival, il famoso evento musicale italiano che si svolge nel periodo estivo, sarà ospitato dalla città di Palmi in partnership con Rds, Radio dimensione suono. L’evento si svolgerà il 19 ed il 20 luglio e sarà condotto da Anna Pettinelli. Tanti artisti affermati e giovani emergenti si esibiranno per l’occasione. Il primo nome trapelato, tra i super ospiti, è quello di Noemi.

«Dopo mesi di lavoro, posso finalmente dirlo – annuncia entusiasta il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio - il Summer Festival aprirà una straordinaria estate palmese, che riserverà ancora tante tante sorprese».

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti (Roma, 25 gennaio 1982) nasce da una famiglia di origini calabresi di Reggio Calabria. È divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò la cantante di maggior successo. In seguito ha partecipato a 7 Festival di Sanremo, ha pubblicato 7 album, e svariate canzoni di successo, tra cui: Sono solo parole, Glicine, Per tutta la vita. È uno dei talenti più versatili e apprezzati del panorama musicale italiano. Dotata di un timbro di voce profondo e graffiante, spazia dal soul al blues, passando per il rock e la musica d'autore.

Saranno sei le tappe del Summer Festival che in estate porteranno in giro per l’Italia i più grandi cantanti e musicisti del momento.

Queste le date: 21-22 giugno Senigallia; 28-29 giugno Pescara; 5-6 luglio Barletta; 12-13 luglio Messina; 19-20 luglio Palmi; 26-27 luglio Rimini.

Vera protagonista dell’Rds Summer Festival 2024 sarà come sempre la musica, con una programmazione di performance live dei più importanti nomi del panorama musicale sia italiano che internazionale: Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benjamin Ingrosso, Bnkr44, Boomdabash, Boro, Capo Plaza, Cara, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Dotan, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Il Tre, Irama, Kaze, Leo Gassmann, Leon Faun, Mahmood, Mameli, Maninni, Martina, Matteo Paolillo, Mazzariello, Mediterraneo, Merk & Kremont, Mr.Rain, Negramaro, Noemi, Olly, Paola & Chiara, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, SLF, Sophie and The Giants, The Kolors, Tiromancino, Tony Effe, Vale LP. In prossimità di ciascuna tappa sarà svelato il cast che farà cantare e ballare il pubblico delle rispettive città italiane. In più, ogni serata sarà animata dai coinvolgenti dj set firmati Rds 100% Grandi Successi.