È ufficiale: Manu Chao farà tappa in Calabria nel suo tour estivo 2025. Il cantautore franco-spagnolo si esibirà domenica 17 agosto all’Anfiteatro comunale di Acri, in provincia di Cosenza, per quello che sarà l’unico concerto calabrese del tour. Un appuntamento destinato ad attirare pubblico da tutta la regione e da fuori, in una delle cornici più affascinanti della Sila greca. Il live si preannuncia infatti come uno degli eventi musicali di punta dell’estate calabrese. L’evneto si va ad aggiungere a quelli già previsti nel cartellone estivo di Acri: Nek il 16 agosto, di Nino D'Angelo il 12 agosto e Kid Yugi il 9 agosto.

Sul palco, Manu Chao proporrà una scaletta che attraversa tutta la sua carriera, dai successi solisti come Clandestino, Me gustas tú, Rainin in Paradize e Bongo Bong, ai brani che lo hanno reso celebre con i Mano Negra. Non mancheranno i riferimenti al suo ultimo singolo A me mi piace, realizzato in collaborazione con Alfa, attualmente tra i brani più ascoltati in Italia e in diversi paesi europei.

Manu Chao è da decenni una figura atipica nel panorama musicale mondiale: fuori dalle logiche commerciali, ma capace di riempire piazze e teatri grazie a una miscela unica di impegno sociale, nomadismo culturale e sonorità meticce. Nato a Parigi nel 1961 da una famiglia di origini spagnole, ha saputo fondere nella sua musica influenze latine, reggae, punk e folk, diventando un simbolo di libertà artistica. Con Clandestino (1998), suo primo album da solista, ha venduto oltre quattro milioni di copie e lasciato un segno profondo nella cultura musicale alternativa. Le sue canzoni parlano di frontiere, migrazione, marginalità, ma anche di speranza e resistenza.