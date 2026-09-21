L’attore comico sarà in scena sabato 24 ottobre accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Sul palco le voci e i personaggi di una carriera lunga oltre quarant’anni, nuovi sketch, racconti e incursioni nella musica americana

Una carriera lunga oltre quarant’anni tra teatro, televisione, musica e comicità approda sul palco del Teatro Comunale di Vibo Valentia. Sabato 24 ottobre, alle ore 21, Massimo Lopez sarà protagonista del Massimo Lopez Show, accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

Quella vibonese sarà la prima di due tappe calabresi consecutive dell’artista. Il giorno successivo, domenica 25 ottobre, Lopez sarà infatti al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, dove lo spettacolo inaugurerà la stagione teatrale 2026/2027 di Ama Calabria.

Attore, comico, imitatore, doppiatore e cantante, Lopez ha attraversato diverse stagioni dello spettacolo italiano, costruendo una carriera capace di muoversi dalla televisione al teatro e dalla comicità alla musica. Una parte fondamentale della sua popolarità è legata naturalmente all’esperienza de Il Trio, insieme ad Anna Marchesini e Tullio Solenghi, alla quale è seguito un lungo percorso artistico individuale.

Uno show tra imitazioni, racconti e musica

Sul palco di Vibo Valentia queste diverse anime torneranno a incontrarsi. Il Massimo Lopez Show non segue infatti la struttura tradizionale della commedia, ma si sviluppa come un one man show nel quale parola, musica e comicità si alternano continuamente.

Le imitazioni e i personaggi che hanno accompagnato la carriera dell'artista si affiancheranno a nuovi sketch, racconti e momenti dedicati al repertorio dello swing americano. Un ruolo centrale sarà affidato proprio alla musica, con la Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio e gli arrangiamenti ispirati alla grande tradizione musicale statunitense.

La band entrerà direttamente nella costruzione dello spettacolo, accompagnando Lopez nel passaggio dal canto alla battuta, dal racconto all'imitazione e lasciando spazio anche all'improvvisazione e al rapporto diretto con il pubblico.

La produzione dello spettacolo è di Stemal Srl, mentre la direzione artistica è affidata ad Alessandro Lopez.

L'appuntamento del 24 ottobre è promosso da Ama Calabria nell'ambito del progetto Il sapore della Musica, finanziato attraverso l'Avviso pubblico “Agorà Calabria” del Programma Operativo Complementare 2014-2020.