Nella rinomata e suggestiva Riserva Naturale dei Vergari, a Mesoraca in Provincia di Crotone, si terrà sabato 14 giugno la quarta edizione di “Ambasciatori di Calabria”.

Un’iniziativa nata per valorizzare le storie di chi ha scelto di restare, tornare o investire in Calabria, contribuendo attivamente alla crescita culturale, economica e sociale della nostra terra. Il format, ideato da Roberto Tesoriere, rappresenta un progetto strategico e culturale di grande

valore per la promozione identitaria del territorio calabrese che mette in rete esperienze, talenti e narrazioni autentiche.

L’evento, aperto al pubblico, si distingue per la sua capacità di unire linguaggi contemporanei e radici profonde, dando vita a una narrazione collettiva. Come amano definirlo gli organizzatori: “Un progetto strategico e culturale di grande valore per la promozione identitaria del territorio

calabrese che mette in rete esperienze, talenti e narrazioni autentiche”.

Il team di Ambasciatori di Calabria è composto da giovani professionisti, imprenditori e studenti che hanno scelto di restare ed investire in Calabria. Roberto Tesoriere (Presidente), Salvatore Borzacchiello (Vicepresidente e Admin di IgersItalia e IgersCalabria), Salvatore Castagnaro (Tesoriere), Anna Delia Caccamo (Segretaria), Stefano Caccavari (fondatore di

Mulinum), Francesco Mosca (imprenditore e consulente SAP), Rossella

Bomparola (Commercialista), Francesco Fontana (Ingegnere ambientale) e Antonio Mangano (Ingegnere civile).

A moderare il talk saranno Christian Zuin, di Protur Media e Danilo Grano, di Wash Machine – Podcast. Tra i protagonisti attesi per questa edizione, inserita nel programma del Vergari Day, il festival dedicato alla Riserva Naturale del Vergari, il regista e sceneggiatore Giacomo Triglia, la direttrice della Riserva FAI “I Giganti della Sila” Simona Lo Bianco, la cantautrice e

performer Sarafine, il fondatore di “Independent Republic” Domenico Mazzotta, Armando Bossio e Eugenio Vairo, Sindaco e Vice Sindaco di Cleto e l’ideatore del format “La cena straordinaria” Alessandro Astorino.

Negli anni, la manifestazione ha saputo dimostrare di essere un laboratorio di idee che valorizza il paesaggio, l’identità e le energie positive della regione. Un invito a credere nelle potenzialità della nostra terra e a costruire insieme un futuro possibile.