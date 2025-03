"Ballando on the Road" arriva in Calabria e festeggia un compleanno speciale: i suoi primi 10 anni. Il tour pensato per portare la magia del ballo nelle città italiane si prepara ora a fare tappa in provincia di Catanzaro sabato 22 e domenica 23 marzo coinvolgendo amatori e professionisti del mondo della danza. Ad ospitare le selezioni di quello che è diventato a tutti gli effetti un seguitissimo talent show itinerante sarà il centro commerciale "Due mari" di Maida.

L'obiettivo dei partecipanti, appassionati del ballo e non solo, sarà quello di conquistare la giuria di esperti capitanata da Milly Carlucci, pronta a raggiungere la Calabria. Coloro che passeranno il turno, potranno poi esibirsi in occasione degli appuntamenti televisivi di "Ballando on the road" nel pomeriggio di Rai Uno e da lì prendere parte al torneo di "Ballando con te" nel serale di "Ballando con le stelle". La regina del sabato sera non sarà l'unica ospite d'eccezione. Nella due giorni di provini, il pubblico potrà infatti incontrare Carolyn Smith, Veera Kinnunen, Rebecca Gabrielli, Simone Di Pasquale e Pasquale La Rocca. Un parterre di qualità per un evento che si preannuncia carico di energia, adrenalina e divertimento.

I casting, che prenderanno il via alle 13 di sabato 22 e di domenica 23 marzo, prevedono due diverse selezioni: una “Pro”, riservata ai professionisti maggiorenni di qualsiasi specialità i quali verranno valutati anche per diventare nuovi maestri di "Ballando con le Stelle 2025" ed una “Open”, rivolta a tutti gli appassionati del ballo.

Sono numerosi i partecipanti attesi nella struttura commerciale situata nel Lametino per mettersi alla prova, convincere la giuria e giocarsi la possibilità di esibirsi di fronte a milioni di telespettatori sintonizzati sulla rete ammiraglia della Rai.