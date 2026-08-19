Il sipario sta per alzarsi: dal 27 al 31 agosto 2026 Montalto Uffugo torna a essere il cuore pulsante della grande lirica con la XXIV edizione del Festival Lirico Internazionale “Ruggiero Leoncavallo”. Cinque giorni dedicati alla musica, alla cultura e all’emozione, proprio nella città legata alla memoria del grande compositore. Grande attesa anche per il XVIII Concorso Lirico Internazionale “Ruggiero Leoncavallo”, dedicato ai giovani talenti provenienti da tutto il mondo. A presiedere la giuria sarà il celebre soprano internazionale Cristina Gallardo-Domâs, protagonista dei più importanti teatri internazionali. Una nuova edizione che conferma il ruolo di Montalto Uffugo quale punto di riferimento per la promozione della lirica, della formazione e della cultura, con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni. «Il Festival Leoncavallo non è semplicemente una rassegna musicale, ma è l'espressione più alta e profonda dell’identità culturale e dell'anima della nostra comunità», ha commentato con orgoglio il sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli. «Custodiamo un patrimonio d'eccellenza che appartiene all’intero territorio e che ogni anno ci rende fieri di portare il nome di Montalto nel mondo, legandolo a filo doppio alla memoria immortale del Maestro. La nostra terra ha la musica e la cultura nel proprio DNA: veder rinascere quest'atmosfera tra le nostre vie, accogliere artisti di fama globale e respirare la passione dei cittadini è motivo di immenso orgoglio per tutta l'Amministrazione e per ogni singolo montaltese. Siamo fieri di poter annunciare la ventiquattresima edizione di una manifestazione straordinaria che negli anni ha saputo crescere, affermarsi e consolidarsi grazie al lavoro sinergico di tante professionalità e all'amore viscerale del nostro territorio per le sue radici».

Un percorso che prosegue con una nuova fase artistica, come sottolinea l’Assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi Silvio Ranieri: «Il ritorno del Concorso Lirico Internazionale e l’avvio della nuova direzione artistica rappresentano due elementi di grande valore per questa edizione. L’avvio di una nuova direzione artistica non rappresenta una discontinuità rispetto al percorso intrapreso, ma la volontà di aprire una nuova fase capace di offrire ulteriori sintesi programmatiche e artistiche, aggiungendo un nuovo e importante tassello alla storia del Festival e al progetto culturale della Città di Montalto Uffugo. Con il M° Luigi Travaglio intendiamo proseguire lungo la strada della crescita e dell’innovazione, favorendo nuove visioni e nuove opportunità di sviluppo culturale. Il nostro obiettivo è continuare a rendere il Festival Leoncavallo un punto di riferimento per la lirica e un volano di promozione per l’intera città».

Alla guida della nuova direzione artistica, il M° Luigi Travaglio guarda a un Festival capace di coniugare tradizione, qualità e innovazione: «Sono entusiasta e onorato di ricoprire il ruolo di Direttore Artistico del Festival Lirico Internazionale «Ruggiero Leoncavallo» di Montalto Uffugo, giunto quest’anno alla sua XXIV edizione. Questo prestigioso evento rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale e musicale, e sono felice di poter contribuire alla sua crescita e valorizzazione. Quest’anno, il Festival torna con importanti novità e conferme: infatti, sarà nuovamente presente il Concorso Lirico Leoncavallo, un momento di grande rilievo per giovani talenti provenienti da tutto il mondo. La giuria sarà presieduta dal soprano di fama internazionale Cristina Gallardo-Domâs, che con la sua esperienza e competenza offrirà un prezioso sostegno ai partecipanti. Dopo il grande successo dello scorso anno con «Pagliacci», il Festival vedrà la messa in scena di un’altra grande opera lirica verista, «Cavalleria Rusticana», che offrirà al pubblico un’esperienza di autentica bellezza musicale e intensità drammatica. Non mancheranno inoltre ospiti di assoluto prestigio, concerti e spettacoli che si inseriscono perfettamente nell’offerta artistica del Festival Leoncavallo, contribuendo a creare un’atmosfera unica e coinvolgente per tutta la comunità e gli appassionati di lirica. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questa manifestazione e sono impaziente di condividere con il pubblico momenti indimenticabili di musica, passione e cultura».

Ad arricchire il calendario delle serate ci saranno ospiti d'eccezione del panorama artistico e culturale: il 27 agosto l'apertura con Vincenzo Schettini, il 29 agosto la presenza dell'attore e musicista Ronn Moss, e il 30 agosto la partecipazione straordinaria di Luca Ward. La serata del 30 agosto, inoltre, sarà presentata e condotta da noti volti RAI, tra cui Sergio Tursi Prato. Commenti, curiosità e coinvolgimento diretto del pubblico nel dopo festival del 31 agosto, serata che vedrà come ospite l’attrice e scrittrice italiana Chiara Francini. Spazio alla grande opera il 28 agosto con l'atteso appuntamento con «Cavalleria Rusticana» di P. Mascagni, che porterà in scena tutta la forza e l'intensità del verismo. Il programma completo del Festival sarà presentato durante la conferenza stampa che si terrà lunedì 24 agosto, alle ore 19, all’interno del suggestivo Chiostro di San Domenico.

Montalto Uffugo si prepara così a vivere giorni di grande musica e spettacolo, trasformando ancora una volta il legame con Leoncavallo in un appuntamento capace di unire tradizione e futuro, grandi artisti e giovani promesse. Il conto alla rovescia è iniziato. Il sipario sta per alzarsi: la magia del Festival nel nome del Maestro Leoncavallo sta tornando.