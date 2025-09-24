Laboratori, mostre e attività per famiglie e visitatori il 27 e 28 settembre, con un’anteprima il 26 dedicata al mondo della scuola. Il direttore Sudano: «La cultura vive se riesce a generare partecipazione, emozioni e senso di appartenenza»

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 con un articolato programma di eventi che, nel fine settimana dal 26 al 28 settembre, coinvolgeranno studenti, famiglie e visitatori in esperienze che coniugano conoscenza, gioco e approfondimento. Sabato 27 settembre, il MArRC sarà inoltre aperto in orario serale, dalle 20.00 alle 23.00 con costo d’ingresso simbolico di 1 euro.

L’avvio delle attività sarà anticipato venerdì 26 settembre dalla conferenza stampa “Formazione scuola-lavoro e didattica al Museo: la storia che orienta il futuro”, ospitata sulla terrazza del Museo e dedicata alla presentazione dei nuovi progetti formativi per le scuole, della didattica per pubblici speciali e dei servizi didattici curati dal concessionario CoopCulture per l’anno scolastico 2025-2026. L’incontro, al quale prenderanno parte il direttore del MArRC Fabrizio Sudano, il dirigente dell’Ambito Territoriale di Reggio Calabria dell’Usr Calabria Antonio Domenico Cama, Maurizio Cannatà e Maria Assunta Ambrogio per l’Ufficio Studi, Ricerche e Servizi Educativi del Museo, Claudia Ventura per l’Ufficio Valorizzazione del Museo, Gabriella Vigoroso, pedagogista, educatore museale per bisogni speciali e il coordinatore della didattica di CoopCulture, Ilaria Donati, offrirà un quadro degli strumenti con cui il Museo intende consolidare il suo ruolo di partner educativo e di riferimento per il territorio scolastico.

Il programma delle Giornate Europee del Patrimonio prenderà corpo sabato 27 settembre con il laboratorio “Archi…travi e tetti”, in calendario alle ore 11.00 e rivolto a famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Attraverso la visita alla sezione dedicata all’architettura delle colonie e ai culti della Magna Grecia e grazie a un’attività di laboratorio, i partecipanti potranno comprendere, ricostruendo come un puzzle tridimensionale le parti di un edificio antico, i principi strutturali dell’architettura magno-greca. Nella stessa giornata, il Museo ospiterà la mostra documentaria digitale “L’arte di costruire un museo: Marcello Piacentini e il Museo di Reggio Calabria”, con visite guidate previste alle ore 21.00 e 22.00 nella terrazza del museo. L’esposizione consentirà di ripercorrere le fasi della progettazione, della costruzione e dell’allestimento di Palazzo Piacentini, primo edificio del Novecento italiano realizzato con finalità espositive, oggi sede dello stesso Museo.

Domenica 28 settembre, alle ore 11.00, sarà proposto il percorso di approfondimento “Forma e materia”, dedicato a tutti i visitatori. Si tratta di un’esperienza di divulgazione che permetterà al pubblico di avvicinarsi alle tecniche di costruzione e ai materiali dell’architettura antica, comprendendo i grandi progetti di monumentalizzazione che caratterizzarono il mondo greco.

Nel pomeriggio, i funzionari dell’Ufficio Servizi Educativi del Museo cureranno i laboratori di scavo simulato “L’arte di costruire… la storia”. I bambini dai 3 ai 5 anni prenderanno parte all’attività “Piccoli paleontologi alla scoperta dei dinosauri”, che offrirà una prima introduzione alla paleontologia e la possibilità di simulare un vero scavo per il rinvenimento e la ricomposizione di fossili. Per i bambini dai 6 agli 11 anni, alle ore 18.30, è previsto il laboratorio “Il mestiere dell’archeologo: dallo scavo alla storia”, nel quale i piccoli partecipanti, dopo una lezione introduttiva sulle necropoli della Calabria antica, saranno guidati in una simulazione di scavo stratigrafico, recuperando i corredi di sepolture rappresentative di epoche diverse – dal Paleolitico all’Età del Ferro, dall’età Classica a quella Ellenistica – e compilando la documentazione tecnica, proprio come veri archeologi.

«Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – sottolinea il direttore Fabrizio Sudano – rinnova con convinzione la sua adesione alle Giornate Europee del Patrimonio, consapevole del ruolo che queste iniziative svolgono nel rafforzare il legame tra istituzioni culturali e comunità. Il nostro obiettivo è dare valore al patrimonio condividendolo con tutti, in particolare con i giovani, ai quali vogliamo offrire occasioni di crescita, stimoli per la curiosità e strumenti di conoscenza. Essere Museo oggi significa aprirsi, accogliere, dialogare: la cultura vive se riesce a generare partecipazione, emozioni e senso di appartenenza ed è quello che cerchiamo di realizzare ogni giorno».

Le attività si completeranno con nuove visite alla mostra “L’arte di costruire un museo: Marcello Piacentini e il Museo di Reggio Calabria”, previste domenica alle ore 10.00, 12.00, 17.00 e 19.00, offrendo ai visitatori ulteriori opportunità di approfondire la storia e l’architettura della sede museale.

Con questa ricca offerta di iniziative, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria conferma la sua vocazione a essere un centro vivo e dinamico, impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio ma anche nell’educazione e nella formazione, in un dialogo continuo con famiglie, scuole e visitatori di ogni età.