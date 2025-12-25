Il concerto voluto dall’Associazione Amici per il Centro Storico – Borgo Antico con il patrocinio del Comune porterà sul palco uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale calabrese
Sarà Cosimo Papandrea il grande protagonista della serata del 30 dicembre a Gioiosa Ionica con il suo “Live Stilla Chjiara Tour 2025”, un appuntamento musicale atteso e carico di identità, energia e radici.
Il concerto, organizzato dai giovani dell’Associazione Amici per il Centro Storico – Borgo Antico con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, porterà sul palco uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale calabrese, capace di fondere tradizione, sonorità popolari e linguaggi contemporanei in uno spettacolo coinvolgente e autentico.
L’evento rientra nel programma degli eventi natalizi promossi dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione Borgo Antico, racchiusi sotto la denominazione “Gioiosa Borgo Vivo 2025”, un progetto pensato per animare il centro storico e valorizzare il territorio attraverso musica, cultura e partecipazione.
Il “Live Stilla Chjiara Tour 2025” di Cosimo Papandrea rappresenta uno dei momenti centrali del cartellone natalizio e anticipa il grande evento del 1° gennaio, quando Gioiosa Ionica ospiterà il concerto di Clementino, confermando una programmazione di alto profilo.
Con questi appuntamenti, Gioiosa Ionica apre e chiude l’anno col botto, puntando su musica di qualità, giovani energie e una visione condivisa di crescita culturale e sociale.