Tanti gli appuntamenti in giro per la nostra regione in questo caldo autunno tra fiere e appuntamenti enogastronomici, senza tralasciare i viaggi esperenziali e i concerti

Dagli spettacoli teatrali ai concerti di musica classica, dagli appuntamenti con la cucina di un tempo alle fiere agricole. In Calabria sarà difficile annoiarsi questo weekend grazie ad un ricco programma di eventi promossi nelle cinque province della regione. Non è con l’arrivo dell’autunno che si spengono infatti i riflettori sul divertimento, sulla cultura, sulla tradizione. La Calabria continua ad ospitare manifestazioni ed iniziative capaci di intrattenere residenti e turisti oltre il periodo estivo. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti previsti nei prossimi giorni.

Eros e Pathos - Miti in scena a Catanzaro

Venerdì 20 ottobre alle ore 21 il suggestivo Teatro Politeama di Catanzaro ospiterà lo spettacolo “Eros e Pathos Miti in scena” della Compagnia Balletto del Sud. L’evento, inserito nel cartellone del “Festival d’autunno”, pone al centro dell’attenzione i miti d’amore senza tempo con particolare riferimento a quelli della Magna Graecia. Gli spettatori avranno modo di assistere a quadri emozionali ed evocativi, a balletti tratti dal repertorio classico ricostruiti nello stile e nei costumi. Sul palcoscenico anche l’attore Andrea Sirianni, catanzarese di nascita, che torna in città dopo una serie di esperienze vissute in Italia e all’estero. A curare le coreografie a tema sarà Fredy Franzutti.

Echi Italici a Palmi

È un appuntamento con la storia, il teatro e l’archeologia quello in programma a Palmi, nel Parco archeologico dei Tauriani, sabato 21 e domenica 22 ottobre. L’iniziativa “Echi italici” punta a dar vita ad un viaggio esperienziale nei luoghi dei Tauriani. Previste per l’occasione degustazioni di piatti dell’antica tradizione, visite guidate, rievocazioni storiche, momenti di teatro ed escursioni.

Mostra micologica e botanica ad Acri

Si svolgerà sabato 21 e domenica 22 ottobre ad Acri, in provincia di Cosenza, la 29esima edizione della Mostra Micologica e Botanica. Appuntamento in piazza San Domenico sabato 21 ottobre alle ore 21 per l’inaugurazione della mostra. Ad arricchire l’evento saranno degustazioni di funghi e l’intrattenimento musicale.

Sagra della castagna a Carpanzano

Si terrà a Carpanzano, in provincia di Cosenza, la 17esima edizione della Sagra della Castagna. A dare il via alla manifestazione, in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre, sarà alle ore 9 la dimostrazione della sgusciatura delle castagne secche con metodi antichi. A partire dalle ore 12 saranno aperti gli stand gastronomici. Non mancheranno inoltre laboratori di danza, momenti legati alla cultura popolare, degustazioni. Sabato 21 alle ore 21.30 il cantautore Mimmo Cavallaro si esibirà in concerto a Carpanzano per l’occasione, a seguire spazio al “Cuore etnico trio”. Previsto alle ore 21 di domenica 22 ottobre uno spettacolo musicale con le “Stelle del mediterraneo in concerto”.

Fiera agricola ad Ardore

Ad Ardore, nel Reggino, si terrà sabato 21 e domenica 22 ottobre la prima edizione della Fiera agricola. L’evento prenderà il via alle ore 10.30 e in caso di pioggia verrà rinviato al weekend successivo. La fiera agricola si terrà in contrada Limachi Schiavo.

Festa del fungo a Castelsilano

Appuntamento con la VII edizione della Festa del fungo a Castelsilano, in provincia di Crotone. La manifestazione, in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre si caratterizzerà per la promozione di passeggiate naturalistiche, mostre micologiche, stand enogastronomici, giochi popolari ed esibizioni musicali in compagnia degli Ottopiù street band.

Fiera dei Sapori Autunnali a Santo Stefano in Aspromonte

I sapori autunnali d’Aspromonte saranno i protagonisti della VII edizione dell’Ottobrata in programma sabato 21 ottobre dalle 19 a Santo Stefano in Aspromonte. Saranno diversi stand enogastronomici a portare “una montagna di gusto al centro del Mediterraneo”. Previsto alle ore 22 il concerto di musica etno folk di Cosimo Papandrea.

Armonie della Magna Graecia a Tropea

Nell’ambito della rassegna “Armonie d’arte della Magna Graecia”, si terrà a Tropea sabato 21 ottobre alle ore 21, nella cornice di Palazzo Santa Chiara, una serata musicale con Lodovico Parravicini (violino) e Nicolò Parravicini (pianoforte).

Sagra del fungo a Giffone

Domenica 22 ottobre alle 11 a Giffone, nel Reggino, si svolgerà la 29esima edizione della Sagra del Fungo. A promuove l’evento è l’associazione culturale e micologica Giffonese in collaborazione con il comune di Giffone. La giornata sarà allietata da musica popolare e folk e vedrà la presenza dei “Giganti di Taurianova”.

Vuoti di memoria di Max Mazzotta a Rende

Da domenica 22 a martedì 24 ottobre al Dam dell’Università della Calabria si terrà lo spettacolo teatrale “Vuoti di Memoria” per la regia di Max Mazzotta. L’appuntamento è fissato per le ore 20.30. Saliranno sul palco Francesca Gariano, Graziella Spadafora, Camilla Sorrentino, Noemi Guido e Claudia Rizzuti. Assistente alla regia è Angela Candreva. Si tratta di una produzione Libero Teatro in collaborazione con L’Altro Teatro e Entropia Dam.