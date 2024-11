Oltre cento le manifestazioni in programma per un'estate da vivere fino in fondo. Con entusiasmo, divertimento e passione. A Corigliano Rossano il cartellone di eventi "Coro Summer Fest" ha preso il via a fine giugno e punta a intrattenere residenti, turisti e visitatori nel corso dei mesi più caldi dell'anno fino ad arrivare, con le iniziative proposte nel Bando eventi, a settembre.

Il ciclo di appuntamenti è rivolto ad un pubblico dai gusti più variegati e mira a coinvolgere diverse generazioni, forte di una scelta eterogenea che comunque mantiene alta la qualità delle manifestazioni previste. E quindi, spazio alla musica, al trekking urbano, alle letture, alle iniziative a misura di bambino, agli eventi di riscoperta del territorio, alla fotografia e al teatro. Il Coro Summer Fest è articolato in tre declinazioni: il Coro Family Fest, il Coro Teatro&Cultura e il Coro Music Fest. A fondamento del grande contenitore festivo la volontà di tenere assieme tradizione e innovazione, abbracciando l'intero territorio grazie ad una lunga serie di appuntamenti itineranti che dal mare porteranno alla montagna passando per i centri storici e le contrade.

Confermate le date dei grandi concerti: The Kolors il 14 agosto e Daniele Silvestri il 15 agosto nel centro storico di Rossano; Boomdabash il 4 agosto e Edoardo Bennato il 5 agosto al Palmeto di Schiavonea. Torna il Peperoncino Jazz Festival con una doppia data: il 20 luglio al Chiostro di San Bernardino con Gianluca Guidi Quartet e il 6 settembre al Castello Ducale con Fabrizio Bosso. Appuntamento con il Marco Fiume Blues Passion a Torre Sant'Angelo il 29 e 30 agosto. E poi ancora l'emozionante Sunset Piano il 12 luglio dalle 19 in località Momena con Remo Anzovino, Francesco Taskayali e Alberto Vescovi, i Sabatum Opera Simphony. Il 28 luglio alle 21.30, a Torre Sant'Angelo, la migliore disco dance remixata da Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, sul Lungomare Sant'Angelo, il 28 luglio, tutti eventi a ingresso gratuito.

Ma non finisce qui. Si continua ancora con gli spettacoli con le coinvolgenti note di Stefano Bollani al Quadrato Compagna il 23 luglio alle ore 21.30. E poi, il ritorno di Mogol accompagnato da Gianmarco Carroccia per lo spettacolo Emozioni in programma il primo settembre al Quadrato Compagna. Nino D'Angelo si esibirà invece il 21 agosto all'anfiteatro De Rosis.

Insomma, un'estate da non perdere. Un cartellone di eventi che rende ancora più bella la bella stagione.