Nasce la “Brutia Domina”, la formazione femminile dell'Orchestra Sinfonica Brutia. La prima uscita ufficiale di questa costola dell'Osb sarà celebrata al Teatro Rendano giovedì 20 febbraio, alle ore 20.30, con un concerto, dal titolo “Domina”, che è un evento speciale finalizzato alla realizzazione di azioni di sostegno per le donne vittime di violenza nell'area territoriale di Corigliano-Rossano, obiettivo per il quale, attorno all'iniziativa, è stato chiamato a raccolta il mondo dell'associazionismo territoriale al femminile della città e della provincia.

La “Brutia Domina” è l'ultima nata in casa Osb dopo la “Brutia Young” ed è diretta filiazione dell'Orchestra Sinfonica Brutia, fortemente voluta dal sindaco Franz Caruso che ne detiene la presidenza, mentre la direzione artistica è del maestro Francesco Perri, direttore del Conservatorio “Giacomantonio”, e quella organizzativa è di Annarita Callari.

A dirigere la “Brutia Domina”, formazione di 23 archi, tutta al femminile, sarà un'altra donna, Antonella Bona, direttore della banda militare dell'Esercito. «Presentando al pubblico l'Orchestra “Brutia Domina” - spiega Francesco Perri - siamo stati guidati dall'intento di diversificare un po' la nostra offerta, ipotizzando un organico tutto femminile, a partire dai violini e dai violoncelli, per finire con il direttore d'orchestra. Il progetto – ha aggiunto il maestro Perri - ha l'obiettivo di esplorare un nuovo segmento che è appunto l'universo femminile».

All'interno del programma sono ricomprese composizioni scritte proprio da donne. «Una di queste – sottolinea ancora Francesco Perri - è Florence Price, una compositrice di colore, del secolo scorso, musicalmente molto accattivante e con una storia personale molto particolare, per essere rimasta, insieme alla famiglia, vittima di discriminazioni razziali». In repertorio anche musiche di Alessandro Annunziata, George Gershwin, Karl Jenkins e Tchaikovsky. Inoltre, una prima esecuzione di una orchestrale dell'Osb, la violoncellista Giorgia Lento. Il tutto sarà alternato da letture curate da Saverio Simonelli, caporedattore di Tv 2000, che sarà affiancato da alcune voci recitanti: Gabriella Donnici, Maria Josè D'Alessandro, Carmelo Giordano e Rocco Malivindi.

Il concerto è prodotto dalla Orchestra Sinfonica Brutia in collaborazione con due associazioni territoriali : Confluenze e il Soroptimist International. A queste si sono aggiunte altre 23 associazioni. «Una gran bella trovata del territorio – ha concluso Francesco Perri - che ha accolto il nostro invito e promuovere le azioni a sostegno delle donne vittime di violenza nell'area di Corigliano-Rossano. Da un punto di vista musicale è molto accattivante l'idea di mescolare repertori maschili a repertori femminili e, nello stesso tempo, iniziare, come spero ed auspico, un percorso anche con questo gruppo orchestrale che al momento è solo di archi. Tenendo conto che in Calabria non si è mai verificata una circostanza del genere che ha una finalità non soltanto sociale o di retorica sociale, ma che vuole anche essere un momento di riflessione e di promozione del repertorio femminile e di un organico tutto al femminile».