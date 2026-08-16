Due giornate tra memoria contadina, laboratori, degustazioni e spettacoli: il 18 e 20 agosto Campodorato celebra la cultura locale coinvolgendo bambini, famiglie e generazioni diverse. I concerti di Cecè Barretta e dei “Felici&Conflenti”

La tradizione popolare, i prodotti del territorio e la musica saranno al centro di “Saperi e Sapori”, la manifestazione in programma a Campodorato, nel comune di Nocera Terinese, nelle giornate di martedì 18 e giovedì 20 agosto. Due appuntamenti pensati per valorizzare le radici e la cultura locale attraverso laboratori, degustazioni, attività per i più giovani e spettacoli musicali.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 18 agosto al campo di Campodorato. La giornata prenderà il via alle 11 con una mostra tematica dedicata agli strumenti e alle attrezzature utilizzati in passato per la conservazione del cibo, con utensili legati alla tradizione rurale e contadina.

Dalle 16 alle 19.30 spazio invece ai più piccoli e alle famiglie con il laboratorio creativo “L’albero dei desideri”. Alle 20 sarà il momento della degustazione dei prodotti locali, dedicata alle produzioni tipiche e alle specialità della tradizione gastronomica del territorio.

A chiudere la prima giornata, alle 22, sarà il concerto di Cecè Barretta, artista legato alla musica popolare calabrese, che farà tappa a Campodorato con il suo Tour 2026.

La manifestazione proseguirà giovedì 20 agosto. Dalle 16 alle 19.30 è previsto un laboratorio di musica curato dal maestro Christian Ferlaino, dedicato alla conoscenza e alla diffusione della musica tradizionale e popolare attraverso momenti di ascolto e partecipazione.

Alle 19 partiranno le attività di animazione e i giochi rivolti a bambini e ragazzi, mentre alle 20 tornerà l’appuntamento con la degustazione delle eccellenze locali. La seconda giornata si concluderà alle 22 con l’esibizione musicale dei “Felici & Conflenti”.

“Saperi e Sapori” punta così a mettere insieme cultura, gastronomia, musica e memoria delle tradizioni, coinvolgendo diverse generazioni e offrendo due giornate di iniziative nel cuore di Campodorato.

Il progetto è finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3 e vede il coinvolgimento, tra gli altri, della Regione Calabria, del Comune di Nocera Terinese e dell’associazione Campodorato in Festa.