Il 7 e l’8 agosto prossimi due serate in località Marina tra musica e gastronomia. Durante la prima il saggio di danza della Naad Academy di Lamezia Terme, il giorno successivo Ciccio Nucera in Concerto

Giovedì 7 e venerdì 8 agosto, a Nocera Terinese Marina, si svolgerà la Seconda Edizione di “Festa Insieme", un evento socio-culturale ideato per valorizzare il territorio di Nocera Marina attraverso due giorni di attività ricreative, musicali e gastronomiche, che uniscono tradizione e innovazione.

L'evento mira a promuovere l'identità culturale locale, favorire l'inclusione sociale e creare momenti di aggregazione tra residenti, turisti e visitatori.

La seconda edizione di “Festa Insieme” si terrà nell'area parcheggio di Via del Mare. Un scelta, spiegano gli organizzatori dell’evento, Emanuele “Memè” Mancini e Fabio Verde, «che ha l’obiettivo di ridare vita a un luogo, a un pezzo di territorio, che per anni è stato punto di ritrovo per tutti grazie all’attrazione del Lungomare, che per anni è stato meta di eventi e incontri conviviali, nella speranza che tornerà a esserlo anche in futuro».

La sera del 7 agosto, alle ore 21, si potrà assistere a un saggio di danza della Nadd Accademy di Lamezia Terme, e subito dopo, alle 23.30, ci sarà un intrattenimento musicale anni ‘90.

La sera successiva, venerdì 8 agosto, alle 21.30 si esibirà in concerto Ciccio Nucera.

«Festa Insieme – affermano gli organizzatori – vuole essere non solo una festa, ma un'occasione per ritrovare il piacere della comunità, del dialogo e della condivisione culturale. Il progetto intende lasciare un'impronta positiva e duratura nella coscienza collettiva, rafforzando il legame tra persone e territorio».

Lo scopo, aggiungono, «è quello di valorizzare il territorio attraverso la cultura e la musica; l’inclusione sociale e la partecipazione attiva di tutte le fasce di età; la promozione dell'identità comunitaria e del senso di appartenenza; stimolare l'economia locale attraverso il coinvolgimento produttori, artigiani, artisti e operatori turistici».

I ringraziamenti degli organizzatori vanno in particolare alla Pro Loco Ligea di Nocera Terinese e al suo presidente, Franco Cristofaro, per la loro collaborazione, agli sponsor, a Babylandia e all’amministrazione comunale.