La campagna sociale e motivazionale #NonCiFermaNessuno, ideata nel 2014 da Luca Abete, rinnova il suo appuntamento in giro per l'Italia con una tappa prevista all'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro. L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, si terrà martedì 4 novembre alle ore 10 nell'Auditorium del Campus "Salvatore Venuta".

«Un laboratorio itinerante di linguaggi della comunicazione che si aggiorna di continuo grazie a storie di vita vera», spiega Luca Abete, ideatore del progetto e volto noto della televisione italiana. Narrazioni che offrono uno spaccato fedele della condizione giovanile in Italia, spesso segnata dalla solitudine e dalla paura del giudizio.

Abete sottolinea l'importanza di un supporto autentico: «Sono dell’idea che non servono folle, ma serve qualcuno che ti guarda senza scappare. Che non ti giudica. Che non ti dice 'passerà', ma che dice 'io per te ci sono'. E io per i ragazzi ci sono sempre».

"Nessunə è solə": la novità del Golden Buzzer

Il format di #NonCiFermaNessuno è pensato per alternare momenti di puro divertimento a spunti di riflessione profonda, affrontando tematiche cruciali per le giovani generazioni e non solo: dalla tutela dell’ambiente alla lotta alla violenza di genere.

Per l'edizione 2024, il claim scelto è l'emblematico "Nessunə è solə". La novità più significativa è l'introduzione del "Golden Buzzer della Solitudine". «È un modo per trasformare un gesto semplice in un atto collettivo - continua Abete -. Rappresenta il rumore della solitudine: quello che solitamente viene taciuto ma che noi facciamo esplodere in un buzz. È gioco, curiosità, ma soprattutto un messaggio. Una richiesta di aiuto».

Previsto l'intervento del rettore Giovanni Cuda

L'iniziativa, insignita della prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, raggiungerà dunque anche il capoluogo calabrese e si caratterizzerà per la consegna del Premio #NonCiFermaNessuno. Il riconoscimento sarà attribuito ad uno studente o ad una studentessa che si è distinto/a per una storia di resilienza e ispirazione per i coetanei.

L'appuntamento prevede la partecipazione di ospiti, sorprese e gadget per i presenti. Previsto anche un intervento da parte del Magnifico Rettore dell'Università "Magna Graecia", il prof Giovanni Cuda.