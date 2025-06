Si parte. Il "Borgia Summer Vibes" accende l'estate con un lungo cartellone di eventi destinato a tenere compagnia ai residenti della cittadina della provincia di Catanzaro e ai suoi visitatori. Da Fabio Concato ai Gipsy Kings, da Dargen D'Amico ai Neri per Caso, da Paolo Meneguzzi alla Pfm, sono tantissimi gli artisti che si apprestano a salire sul palcoscenico per il ciclo di appuntamenti promosso dall'amministrazione comunale guidata da Elisabeth Sacco su impulso dell'assessore alla cultura Virginia Amato in sinergia con il consigliere comunale Rocco Chiera. A tenere a battesimo l'edizione 2025 della rassegna culturale “Arte in movimento” è stato il concerto di Orietta Berti, in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono del paese San Giovanni Battista.



«Con il concerto di Orietta Berti inizia ufficialmente la nostra stagione estiva degli eventi culturali e degli spettacoli - ha dichiarato il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco -. Il primo evento è in onore del nostro patrono San Giovanni Battista. C'è un calendario ricco, invitiamo tutti a Borgia per l'ottava edizione di "Arte in movimento"».



L'obiettivo del "Borgia summer vibes" è quello di intercettare l’attenzione di un pubblico trasversale grazie alla varietà di artisti pronti ad esibirsi tra le vie, le ville comunali e le piazze del centro storico di Borgia e della frazione di Roccelletta tra musica, teatro, danza e comicità.