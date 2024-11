Musica, cinema e giochi ma con un tocco diverso: per una volta si mettono da parte le tradizioni locali per lasciarsi trasportare da esperienze non convenzionali

Giornate che si accorciano sempre di più, freddo che sta iniziando ad avvertirci che l’autunno è arrivato, sole meno caloroso. La fine di ottobre oltre alla consapevolezza dell’inverno che si avvicina, è sinonimo anche di Halloween, ricorrenza ormai entrata a far parte delle feste più sentite in Italia, senza che la Calabria faccia eccezione. Andando oltre i classici eventi fatti solo ed esclusivamente di zucche intagliate, fantasmi e vestiti mostruosi, abbiamo trovato in giro per la nostra regione alcuni degli eventi più originali, che offriranno a chi ne prenderà parte un’esperienza non convenzionale.

Tra centri storici adibiti a paesaggi horror, a feste più vivaci e colorate in perfetto stile messicano, a eventi collettivi in piazza, ne conosceremo qualcuno tra i meno tradizionali che vi sapranno stupire con la loro originalità.

Passaggio Infestato a Decollatura

Sarà proprio località Passaggio, nel cuore del centro storico di Decollatura, in provincia di Catanzaro ai piedi del Monte Reventino, ad ospitare la terza edizione di Passaggio Infestato, tra i vicoli bui allestiti in perfetto stile horror. Le numerose presenze delle edizioni precedenti, hanno suggerito a Passaggiari Avanti, associazione organizzatrice, di prolungare l’evento, che si svolgerà in più date: sabato 28 ottobre, domenica 29 e martedì 31, dalle 20:00, per permettere a più visitatori possibili di poter prendere parte al percorso del terrore, tra gli allestimenti e i personaggi presenti nell’intera località.

Case disabitate e spettrali saranno la perfetta cornice per ospitare creature sinistre e mostruose circondate da oggetti terrificanti. Un intero percorso inquietante e di paura dove si troveranno anche personaggi noti del mondo cinematografico dell’orrore, che cercheranno di farvi provare quella suspense tipica dei film horror e degli incubi che possono scaturrirne. A rendere tutto un po’ più terrificante sarà The Lyrium, un momento a sorpresa tutto da scoprire a cura dell’associazione Lyra, che si prospetta essere altrettanto inquietante.

El dia de los muertos a Paola

Dalle scene in stile horror di Decollatura, facciamo un salto verso qualcosa di sicuramente più vivace e colorato, che si svolgerà a Paola, sulla costa tirrenica cosentina. L'associazione Trupija City Lab, collettivo di giovani che promuove eventi e musica alternativa, ha scelto di non attenersi alla classica festa di Halloween, optando per un format innovativo, ricreando l’ambientazione di El dia de los muertos, tipica commemorazione dei defunti messicana, dalle tonalità tutt’altro che cupe e macabre. Come è usanza in Messico, la giornata dedicata ai defunti, sabato 28 ottobre in questo caso, verrà vissuta in modo allegro e senza tristezza.

Ad ospitare l’evento la pineta di San Francesco, a Paola, che a partire dalle 15:00 si riempirà di colori, musica live e attività per tutti. Chi si presenta in maschera potrà partecipare al gioco della piñata, al cui interno ci saranno degli oggetti sponsorizzati da attività locali. Anche chi non sarà vestito in maschera potrà sentirsi parte della festa grazie a truccatrici e truccatori che gratuitamente saranno a disposizione di chi vorrà farsi dipingere il viso seguendo il tema dell’evento, che sarà distribuito in aree.

Ad arricchire l’area live ci saranno le esibizioni del gruppo Twist Contest, trio di musica che spazia dal pop al rock, dagli anni ‘60 agli anni ‘90, la sezione musicale tra il pop e il punk rock di Hyena, e Wood Trio, con la loro musica pop, rock e dance. Spazio anche alla selezione commerciale di Dj Socievole, con finale a sorpresa: Los Borrados, un dj la cui identità verrà svelata solo durante la serata.

Sarà all’insegna dell’arte e dei giochi l’area artisti di strada, stand e games, in cui si troveranno la Compagnia Fuoco & Clownerie, le selezioni vintage a cura di Maria Dolores, e vari giochi, tra cui la piñata, il beer pong, e giochi gonfiabili dedicati a bambini e bambine.

Non mancherà lo spazio food and drink, potendo decidere di fermarsi a consumare nella stessa area, oppure avvicinandosi all’area live.

In piazza a Belmonte Calabro per film d’animazione e aperitivo a tema

Cambiamo completamente genere spostandoci a Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, dove a fare da padrona sarà l’animazione.

Nella piazza del piccolo centro verrà proiettato uno dei film d’animazione più noti di sempre, rivolto a tutti i tipi di pubblico, Nightmare Before Christmas, film di Tim Burton accompagnato dalle musiche di Danny Elfman, e arricchito da atmosfere tetre e grottesche, perfette per la serata di Halloween del 31 ottobre.

La serata segue il filone del format già consolidato Cinema in centro, progetto già sperimentato durante l’estate e che l’Antico Caffè Marano, ideatore e promotore, non ha voluto si fermasse con l’arrivo dell’autunno. Nasce così Cinema in centro Halloween edition, rivolto a chi vorrà passare una vigilia di Ognissanti in modo più tranquillo, ma senza farsi mancare originalità e ambientazione horror.

La visione del film, tra l’allestimento preparato ad hoc, inizierà alle 20:30 e sarà seguita da un aperitivo a tema autunnale, dove non mancherà la zucca, tra gli emblemi della festa di Halloween.

La notte delle streghe a Brattirò

Ritorniamo sui toni decisamente più mostruosi e inquietanti trasferendoci a Brattirò, in provincia di Vibo Valentia, dove l’associazione Le Tarme organizza per la sera del 31 ottobre l’evento Halloween nte vineji, La notte delle streghe nel paese vecchio.

A prendere parte all’evento, alla sua prima edizione, oltre all’associazione Le Terme, all’oratorio, all’associazione Agrodolce e ad Aicem Calabria, sarà l’intera comunità, che partecipa alle attività organizzate con molto entusiasmo. Le vie del paese vecchio, non molto frequentato, saranno trasformate in paesaggi surreali e grotteschi, grazie alle installazioni realizzate con oggetti di riciclo, come oggetti in plastica e cartapesta realizzata ad hoc, e performance distribuite lungo i vicoli a partire dalle 18:00. Tra i protagonisti il teatro Kamishibai, utilizzato dai cantastorie giapponesi, performance musicali itineranti, la presenza di una casa stregata, e infine stand gastronomici. Inoltre è previsto anche il premio per il miglior costume. L’idea è quella di creare una sorta di evento in costume grottesco, trasformando la parte del paese vecchio e meno abitato per rivalutarlo in modo suggestivo e ridargli nuovamente vita.

Molte persone della comunità, alcune delle quali durante l’anno prendono parte ai laboratori proposti dall’associazione Le Tarme, interagiranno durante l’evento interpretando scene e personaggi lungo il percorso, ognuno con la propria arte.