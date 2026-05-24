Il Teatro Incanto partner di questo progetto che punta a riqualificare spazi urbani e culturali, con un approccio aperto e inclusivo per cittadini, studenti e turisti

La magia del grande schermo e la cultura come filo potente e visibile capace di tessere rapporti e creare opportunità di crescita per una città che guarda al futuro. Prende le mosse da queste premesse il Catanzaro Movie Theater, un progetto culturale e cinematografico finanziato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Calabria, che vede il Comune di Catanzaro in prima linea. L’associazione “Teatro Incanto”, guidata dal direttore artistico del Teatro Comunale di Catanzaro, l’attore e regista Francesco Passafaro, è partner di rilievo di questa sfida collettiva mettendo a disposizione la propria esperienza nel settore artistico e teatrale.

L’obiettivo del progetto è chiaro: riqualificare spazi urbani e culturali, offrendo cinema, teatro e laboratori di formazione artistica, con un approccio aperto e inclusivo per cittadini, studenti e turisti. La struttura non sarà solo un luogo di spettacolo, ma un centro di produzione culturale, dove l’arte diventa strumento di aggregazione, apprendimento e valorizzazione della comunità.

Il Catanzaro Movie Theater nasce per valorizzare la città, unire istituzioni, associazioni e cittadini, e trasformare la cultura in un motore di crescita sociale, educativa e turistica. Prevede sale cinematografiche all’avanguardia, spazi polifunzionali per eventi e laboratori artistici, e aree esterne riqualificate che diventeranno punti di incontro e socializzazione. Grande attenzione è riservata ai percorsi educativi per giovani e studenti, finalizzati allo sviluppo di competenze creative, digitali e artistiche.

Il progetto, avviato nelle scorse settimane, vede l’integrazione di cinema e teatro con laboratori formativi, attività educative e iniziative culturali aperte a tutti. L’obiettivo è costruire un luogo dove ogni cittadino possa sentirsi protagonista.

Francesco Passafaro, nel ringraziare il Comune di Catanzaro, sottolinea come questa iniziativa rappresenti «un’opportunità unica per la città, un luogo dove arte, cultura e formazione si incontrano, creando valore per la comunità».

«Il cinema e il teatro non sono solo intrattenimento, ma strumenti educativi e sociali. Con questo progetto vogliamo dare vita a uno spazio aperto, accessibile a tutti, dove cultura e partecipazione vanno di pari passo», sottolinea il Teatro Incanto.

Grazie all’impegno del Comune e al contributo del Teatro Incanto, Catanzaro potrà contare su un polo innovativo dove cinema, teatro e formazione artistica si incontrano, offrendo alla comunità nuove opportunità di crescita e partecipazione.