Trekking, eventi dedicati alla storia e iniziative dedicate all’economia circolare: un calendario di eventi per residenti e turisti all’insegna della rigenerazione e della scoperta del territorio
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L’associazione di promozione sociale Psiko Ambiente Regeneration - Par illustra il ricco calendario di eventi in programma per l'Estate 2026 a Crotone. Il programma, che si snoda da luglio a settembre, offre sei appuntamenti pensati per unire cultura, benessere, natura e sostenibilità, trasformando il territorio crotonese in un palcoscenico diffuso di esperienze per residenti e turisti.
- Sabato 19 luglio | "Moda Musica e Manga", Piazza dei Marinai d'Italia, Crotone dalle 19:00 - 23:00. L'evento, patrocinato dal Comune di Crotone, animerà il cuore della città con un focus sulla cultura pop. La serata prevede una mostra espositiva di illustrazioni grafiche realizzate da artisti emergenti locali e una sfilata di cosplayer.
- Sabato 25 luglio “Ti Racconto Crotone” al Castello di Carlo V dalle 19:00 - 23:00. Organizzato in sinergia con le associazioni Multitracce e Astarte E.T.S. e con il patrocinio del Comune di Crotone, l'evento propone un tuffo nella storia e nella memoria cittadina. La serata prevede un talk d'eccezione con l'archeologo Domenico De Presbiteris, l'ingegnere Michele Pietro Pio Gerace e la partecipazione speciale del sociologo Andrea Pesavento, che racconteranno al pubblico figure storiche crotonesi come Uccialì, Filolao e Antonio Centelles. Successivamente gli ospiti potranno vivere un'esperienza dedicata ai sapori autentici della tradizione grazie a una degustazione di piatti tipici preparati dall'azienda agricola – agriturismo La Mandragola Relais. A completare l'esperienza, l'esposizione di un percorso artistico a cura degli artisti locali Nino Audia, Andrea Greco e Roberta Serra.
- Agosto | "Walking Mind" e "Walking Night", Passeggiate immersive nella natura per il benessere psicofisico. Il mese di agosto sarà dedicato alla scoperta del territorio attraverso il format "Walking Mind". I partecipanti saranno guidati in una passeggiata lungo la Ciclopedonale Val di Neto in due date: sabato 2 agosto a Caccuri e sabato 23 agosto ad Altilia. La scelta dell'orario pomeridiano/serale permetterà di godere della visione di uno speciale tramonto immerso nel verde. L’episodio si evolve martedì 12 agosto con il "Walking Night" al Parco Astronomico Lilio di Savelli ore 19:00. Sarà un'esperienza immersiva nella natura che si articola in tre suggestivi momenti. La serata avrà inizio con una passeggiata rigenerante per salutare il tramonto, a cui seguirà una conviviale cena al sacco nell'area picnic. Il clou della notte sarà dedicato all'osservazione del cielo: un'affascinante serata astronomica guidata da due esperti professionisti del team del Parco Astronomico Lilio, che accompagneranno i partecipanti in un vero e proprio viaggio tra le stelle.
- Venerdì 5 settembre | "Swap Party" al Teatro Scaramuzza, Crotone dalle 17.00. A chiudere la rassegna sarà un evento dedicato all'economia circolare e alla sostenibilità. I partecipanti potranno barattare indumenti usati per dar loro nuova vita, promuovendo un consumo consapevole, il rispetto per l'ambiente e la costruzione di comunità.