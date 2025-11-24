Il 27 e 29 sarà al Rendano di Cosenza, poi a Catanzaro e infine a Reggio Calabria. È il primo artista di caratura nazionale a tenere così tanti spettacoli nella nostra regione

È il primo artista di caratura nazionale a tenere ben nove concerti nell’arco di altrettanti giorni nella nostra regione. E, cosa non da poco, per tutte e nove le serate ha già registrato da settimane il tutto esaurito. Non poteva essere altrimenti con Claudio Baglioni che torna nella nostra regione con il tour “Piano di volo – Solo tris” a partire dal 27 al 29 novembre al Teatro Rendano di Cosenza, per trasferirsi poi a Catanzaro al Teatro Politeama dal 30 novembre fino al 2 dicembre, e per chiudere il tour calabrese con le tre date dal 3 al 5 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Claudio Baglioni ci ha in qualche modo abituati ai sold out, il perché è nel suo rapporto particolarmente speciale con i “suoi”: l’artista romano ha una carriera lunga e ricca di successi ed ogni concerto è l’occasione per i fan, ma non solo per loro, di ascoltare dal vivo le sue canzoni più celebri, che hanno segnato generazioni, riempiendo i teatri di ricordi ed emozioni.

Da icona della musica italiana, con la sua presenza sui palcoscenici Baglioni evoca una sensazione di nostalgia e fa rivivere momenti di forti legami emotivi tra il pubblico e le sue canzoni.

Il sottotitolo “SoloTris” sta ad indicare che “Piano di volo” è la terza parte del progetto live “Solo” – iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023 – e che questo avvenimento musicale, che chiude la trilogia, attraverserà l’Italia, da novembre 2024 a dicembre 2025, per raggiungere le città, che l’ospiteranno, per 3 sere, nel cartellone dei loro maggiori teatri lirici. L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1996), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013).