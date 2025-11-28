Viale della Libertà si trasformerà in un polo di festa, magia e solidarietà. In programma spettacoli, musical e incontri per sensibilizzare i più giovani sul rispetto della natura

Il 6 dicembre, a Praia a Mare, sarà festa grande: torna, infatti, l’atteso Villaggio di Babbo Natale. L’evento è curato dall’amministrazione comunale con l’organizzazione di Miro Eventi, che per il 2025 ha pensato a un’edizione speciale, con tematiche legate all’ambiente e alla pace. Tra le attività previste, spettacoli, musical, incontri e racconti per sensibilizzare i più giovani sul rispetto della natura e i valori della solidarietà.

Concorso per le scuole e baby-parking

Una delle novità più interessanti di quest’anno è il concorso “Natale in Santa Pace”, riservato a classi delle scuole elementari. Dal 9 al 19 dicembre le classi potranno visitare il villaggio la mattina, esibirsi con una performance preparata e consegnare un testo a Babbo Natale. La classe vincitrice sarà premiata con una cena speciale con Babbo Natale il 21 dicembre.

Per facilitare la partecipazione delle famiglie, riapre anche il baby-parking natalizio, allestito al Palazzo delle Esposizioni, attivo tutte le sere dalle 16:00 alle 19:30: uno spazio protetto dove i bambini potranno giocare mentre i genitori visitano il villaggio o fanno acquisti.

Luci, atmosfera e magia natalizia

Il Viale della Libertà, già addobbato a festa, diventerà la cornice delle festività, con luminarie e scenografie pensate per accogliere residenti e visitatori. Il villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00 per l’intero periodo natalizio.

Con questo evento, Praia a Mare punta a offrire un’esperienza natalizia completa: divertimento, valori, comunità e speranza in un momento dell’anno che per molti è sinonimo di calore, condivisione e rinascita.