L’area eventi del complesso nautico ospita stasera l’ottava edizione del Premio Laghi di Sibari – Eccellenza del Sud, manifestazione nata per accendere i riflettori sui talenti, le personalità e le realtà produttive o culturali che rappresentano il riscatto e la forza del Mezzogiorno. Un appuntamento ormai consolidato nel cartellone estivo della costa ionica cosentina, capace di coniugare la valorizzazione territoriale con momenti di spettacolo e approfondimento istituzionale. A fare gli onori di casa sarà il presidente dell'Associazione "Laghi di Sibari", Luigi Guaragna, punto di riferimento nella gestione e nella promozione del centro nautico. La serata vedrà la partecipazione del sindaco di Cassano All'Ionio, Gianpaolo Iacobini, a testimonianza della sinergia tra l'amministrazione comunale e la realtà associativa per la crescita turistica dell'area. L'evento rappresenta un'opportunità di confronto sulle prospettive di sviluppo della fascia costiera e sulla tutela del patrimonio locale. La rappresentanza musicale della manifestazione sarà affidata ai Tiromancino, la band guidata da Federico Zampaglione porterà sul palco i brani storici del proprio repertorio, offrendo al pubblico una scaletta ricca di emozioni che ripercorre oltre vent'anni di carriera e successi nel panorama cantautorale italiano. La proposta artistica si completa con la verve comica del rumorista e cabarettista Alberto Caiazza, pronto ad alternare momenti d'intrattenimento leggero alle fasi di premiazione. A guidare il ritmo della serata sarà la conduttrice Francesca Russo. La Direzione artistica è a cura di Andrea Solano, con il coordinamento tecnico di Liborio Salerno.

Nel corso della kermesse verranno consegnati i premi intitolati alle eccellenze del Sud, destinati a figure del mondo sociale, imprenditoriale e culturale che si sono distinte nel corso dell'anno. Appuntamento dunque, con ingresso gratuito, all'Area eventi dei Laghi di Sibari.