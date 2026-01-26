L’evento previsto dal venerdì 6 a domenica 8 febbraio. Un appuntamento che porterà nel cuore della città stand, degustazioni, prodotti tipici e maestri cioccolatieri provenienti da diverse realtà italiane
Catanzaro si prepara ad accogliere “Puro Cioccolato Festival”, l’evento dedicato al mondo del cioccolato artigianale che si svolgerà in Piazza Luigi Rossi (Piazza Prefettura) da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 10.00 alle 21.00.
Un appuntamento che porterà nel cuore della città stand, degustazioni, prodotti tipici e maestri cioccolatieri provenienti da diverse realtà italiane, trasformando il centro storico in un vero e proprio villaggio del gusto. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel periodo di San Valentino e alle festività di Carnevale.
«Eventi come il Puro Cioccolato Festival – afferma l’assessora alle Attività economiche Giuliana Furrer – rappresentano un’opportunità importante non solo per la promozione delle eccellenze gastronomiche, ma anche per la vitalità economica e turistica della città. Catanzaro sta dimostrando, con sempre maggiore evidenza, di essere un punto di riferimento per manifestazioni fieristiche e festival.
«Le fiere ospitate nei mesi scorsi al Palacolosimo – prosegue Furrer – hanno confermato una forte capacità attrattiva del nostro territorio, sia in termini di pubblico che di operatori economici. Il successo di quelle esperienze ci incoraggia a continuare su questa strada, investendo su format di qualità che valorizzino il centro urbano, sostengano le imprese locali e rendano Catanzaro sempre più una città viva, dinamica e capace di intercettare nuovi flussi di interesse anche nei mesi commercialmente ritenuti più meno attivi.
«La nostra visione – conclude l’assessora – è quella di una Catanzaro che diventa stabilmente una città dei festival, aperta, accogliente e attrattiva. Manifestazioni come questa sono tasselli fondamentali di un percorso che punta a rafforzare l’identità urbana e a creare nuove occasioni e appuntamenti fissi di sviluppo per tutto il territorio»