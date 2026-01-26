Catanzaro si prepara ad accogliere “Puro Cioccolato Festival”, l’evento dedicato al mondo del cioccolato artigianale che si svolgerà in Piazza Luigi Rossi (Piazza Prefettura) da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 10.00 alle 21.00.

Un appuntamento che porterà nel cuore della città stand, degustazioni, prodotti tipici e maestri cioccolatieri provenienti da diverse realtà italiane, trasformando il centro storico in un vero e proprio villaggio del gusto. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel periodo di San Valentino e alle festività di Carnevale.

«Eventi come il Puro Cioccolato Festival – afferma l’assessora alle Attività economiche Giuliana Furrer – rappresentano un’opportunità importante non solo per la promozione delle eccellenze gastronomiche, ma anche per la vitalità economica e turistica della città. Catanzaro sta dimostrando, con sempre maggiore evidenza, di essere un punto di riferimento per manifestazioni fieristiche e festival.

«Le fiere ospitate nei mesi scorsi al Palacolosimo – prosegue Furrer – hanno confermato una forte capacità attrattiva del nostro territorio, sia in termini di pubblico che di operatori economici. Il successo di quelle esperienze ci incoraggia a continuare su questa strada, investendo su format di qualità che valorizzino il centro urbano, sostengano le imprese locali e rendano Catanzaro sempre più una città viva, dinamica e capace di intercettare nuovi flussi di interesse anche nei mesi commercialmente ritenuti più meno attivi.

«La nostra visione – conclude l’assessora – è quella di una Catanzaro che diventa stabilmente una città dei festival, aperta, accogliente e attrattiva. Manifestazioni come questa sono tasselli fondamentali di un percorso che punta a rafforzare l’identità urbana e a creare nuove occasioni e appuntamenti fissi di sviluppo per tutto il territorio»