Arriva per il secondo anno consecutivo, sabato 6 gennaio, il raduno delle befane di Belmonte Calabro, che vuole creare un momento di socialità rivolto alla comunità e ai visitatori, tra attività e laboratori, alcune rivolte anche ai bambini e le bambine, e stand gastronomici.

Ad essere coinvolto nelle attività sarà il centro storico del paese della costa tirrenica cosentina, e ad ospitare il raduno delle vecchine sarà piazza Galeazzo di Tarsia, a partire dalle 15:00. Rispetto alla prima edizione, in cui c’era stato un vero e proprio contest dedicato alla figura simbolo dell’Epifania, che aveva premiato le befane in tre categorie, quest’anno gli organizzatori hanno preferito non inserire il lato competitivo, ma dare risalto a laboratori e attività rivolti a tutti.

Particolare attenzione sarà dedicata infatti ai più piccoli, che potranno divertirsi partecipando ai laboratori della befana, durante i quali sotto la guida di una signora belmontese, impareranno a fare i turdilli, tipici dolci natalizi dalla pasta friabile e ricoperti di miele, preparati solitamente nel periodo delle feste.

Bambine e bambini impareranno a prepararli partendo dalla fase degli ingredienti, dall’impasto alla cottura, completando l’intero procedimento fino a cospargerli del tipico “miele di fichi” sulla parte esterna, per renderli ancora più dolci. Un modo questo per far avvicinare anche i più piccoli alle tradizioni che ancora resistono sul territorio, facendoli apprendere in modo divertente e comunitario.

«Abbiamo cercato di coinvolgere in prima persona un numero più alto di partecipanti rispetto allo scorso anno, quando avevano preso parte al contest 12 persone. Ci auguriamo ce ne saranno molte di più pronte a diventare befane per un giorno per la seconda edizione, in cui abbiamo puntato a migliorare decidendo di dare anche ai bambini la possibilità di svolgere delle attività e divertirsi insieme», dicono i membri della Pro Loco di Belmonte, organizzatori dell'evento nel centro storico.

Uno degli angoli coinvolti ospiterà Befana in Festa, con stand gastronomici, cioccolata calda e turdilli fatti al momento, e per tutti sarà visitabile la Casa della Befana, dove troverete ad accogliervi la vecchina con la scopa, con la quale fare una foto, e che regalerà caramelle a tutti i bambini. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento si svolgerà in ogni caso al chiuso.