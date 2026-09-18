Sabato 19 settembre il Planetarium Pythagoras aderisce all’iniziativa mondiale promossa dalla Nasa con una serata dedicata alla Luna, tra conferenze, proiezioni sotto la cupola e osservazioni astronomiche aperte al pubblico

Ritorna l’appuntamento con “La Notte internazionale della Luna” (International Observe the Moon Night), l’avvincente iniziativa che dal 2010 unisce appassionati e curiosi di tutto il mondo nell’osservazione scientifica e culturale del nostro satellite naturale.

Promossa a livello globale dalla Nasa e supportata in Italia dalla Società astronomica italiana e dall’Istituto nazionale di Astrofisica, la manifestazione prevede migliaia di eventi coordinati in ogni angolo del pianeta.

Anche quest’anno il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria, che aderisce al progetto fin dalla sua prima edizione, propone per il 19 settembre una serata ricca di approfondimenti ed esperienze suggestive. La serata si aprirà alle ore 20:30 con l’introduzione della prof.ssa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario.

A seguire, si terrà la conversazione del prof. Marco Romeo, astrofisico ed esperto del Planetario, dal titolo: “Nostalgia della Luna: il desiderio mai spento di tornare a camminarci insieme”.

La conferenza del prof. Romeo affronterà il profondo e ininterrotto legame tra l'umanità e l'esplorazione lunare. Il titolo “Nostalgia della Luna” cattura quell'ispirazione e quel desiderio collettivo, mai sopito dalla fine del programma Apollo, di spingersi nuovamente oltre i confini terrestri per tornare a mettere piede sul suolo lunare.

Al termine della conversazione, la serata proseguirà con “Il cielo sotto la cupola” e con le osservazioni astronomiche con gli strumenti (compatibilmente con le condizioni meteorologiche), a cura dello Staff del Planetario, per ammirare da vicino i crateri, i mari lunari e i dettagli del cielo stellato.

Nella convinzione che una corretta diffusione della cultura scientifica costituisca uno dei presupposti fondamentali per il pieno esercizio dei diritti democratici dei cittadini, il Planetarium Pythagoras vi invita a condividere questa straordinaria serata di astronomia e meraviglia.

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita. Non occorre prenotare.