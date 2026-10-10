Dal 16 al 18 ottobre il Castello Aragonese e Piazza Castello ospiteranno la nuova edizione, con Ross Mullan, il "White Walker" di Game of Thrones, doppiatori, fumettisti, talk-show, annullo filatelico; Domenica il Contest Cosplay e il Cartoon Party con DJ Osso

Reggio Calabria si prepara a trasformarsi ancora una volta nella capitale calabrese della cultura pop. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026 torna Reggio Calabria Comics, la fiera del fumetto e della cultura pop dedicata a fumetto, cosplay, videogiochi, giochi di carte e immaginario geek. L'evento è organizzato da Geo Reghium, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, e si svolge in collaborazione con Poste Italiane.



Una storia di crescita



Nata per offrire in riva allo Stretto un appuntamento stabile agli appassionati, la fiera si è affermata edizione dopo edizione come punto di riferimento per tutta la regione. Sulla ricca scia delle precedenti edizioni, anche per il 2026 si procederà sulla stessa direzione, con più spazi, più ospiti e proposte per famiglie, giovani, collezionisti, giocatori e cosplayer.



Al centro della città, dentro e fuori le mura



La manifestazione vive nel cuore urbano e si articola in due grandi aree. Dentro le mura, nel Castello Aragonese, ci sono l'area fiera, i tornei di FIFA 2027, Tekken, Yu-Gi-Oh! e League of Legends, simulatori di guida per i più temerari, il photo set cosplay, l'area Comics e lo Space Comics con l'osservatorio astronomico "Planetario" sul terrazzo del Castello. C'è anche un'area podcast, curata dal video maker Maurizio Albanese e attiva nella giornata di sabato.

Fuori le mura, tra Piazza Castello e gli spazi esterni, trovano posto il Lasera Tag Game a squadre, le miniature Warhammer de La Chimera, l'area card game con La Gilda – Role & Roll – Game Night e il Joka Bus con i giochi giganti di Joka Calabria. Qui si svolgono anche talk, doppiaggio live e spettacoli.



L'annullo filatelico e le istituzioni



Il taglio del nastro è fissato per venerdì 16 alle 15:30, alla presenza delle Autorità. Alle 16:00 è in programma l'annullo filatelico dedicato all'evento, che porta il fumetto nel mondo del collezionismo postale. Nella giornata inaugurale sarà presente il Questore di Reggio Calabria, dott. Paolo Sirna, e, a seguire, l’apertura dell'area Comics. L'appuntamento con l'annullo si rinnova sabato 17, con la presenza delle Istituzioni Ecclesiastiche, e domenica 18, con il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, dott. Giuseppe Campagna.

Tra le novità, la partecipazione attiva del Comando Militare Esercito Calabria, che affiancherà la manifestazione con attività dedicate.



Ross Mullan, la star internazionale



L'ospite di punta sarà Ross Mullan, attore e burattinaio canadese-britannico, nato a Montréal nel 1967. È noto per aver interpretato gli Estranei (White Walkers) nella serie HBO Game of Thrones, dalla seconda alla quarta stagione, contribuendo a dare un volto a uno dei villain più iconici della televisione recente. Ha preso parte a episodi di Doctor Who e al film Scontro tra titani (2010), e in Gran Bretagna è stato il Numbertaker in Numberjacks e l'orso Nev in Bear Behaving Badly. Ha inoltre dato la voce al narratore del videogioco Ghost Master. Mullan sarà a Reggio per due sessioni di meet & greet: venerdì 16 alle 16:30 in Piazza Castello e sabato 17 alle 17:30, quest'ultima con talk.



Gli altri ospiti



Tra i volti del doppiaggio Sabato 17 alle ore 16.00 ci sarà Fabrizio Mazzotta, doppiatore e direttore di doppiaggio, voce storica di Krusty il Clown de “I Simpson” ed Eros di “Pollon”, e, a seguire, protagonista di un doppiaggio live, Guendalina Ward, figlia d'arte di Luca Ward e Claudia Razzi, che ha prestato la voce in film e serie, tra cui Godzilla e Kong – Il nuovo impero. Domenica 18 toccherà a Flavia Altomonte alle 10:30 e a Giuliana Atepi alle 11:00. La Atepi, doppiatrice di origini calabresi, è la voce italiana di personaggi come Soi Fon in Bleach, Yuzuki Fuwa in Assassination Classroom e Miko in Dan Da Dan.

Il mondo del fumetto è rappresentato da Marco Gervasio, autore Disney tra i più amati in Italia, diplomato all'Accademia Disney nel 1997. Firma storie di Topolino, Paperinik e della serie dedicata a Fantomius, ha disegnato copertine per IDW negli Stati Uniti e nel 2018 ha ricevuto il Romics d'Oro. Sabato 17 alle 15:00 guida il panel "Parliamo di Disney e Panini Comics".

Sabato spazio anche a Fabio Ingrosso, con le sigle dei Pokémon e la presentazione del suo libro edito da Salani, a Bigo Fumetti & Co., e al panel fandom con il gioco di Ken il Guerriero. Il fil rouge dell'animazione è affidato a Magmanimation: venerdì il corto Inside, con ospite la dott.ssa Francesca Cartellà, sabato Kryptonite, con ospite Rosanna Scopelliti, e domenica "Magmanimation si racconta". Venerdì alle 17:00 è in programma anche il panel "Non è la zebra". Domenica mattina ci sarà, inoltre, la presentazione dei libri di Valentina Gemelli, alle 11:30.



Musica e spettacoli



Venerdì saranno di scena il DJ set di Lino Surace e la tribute band Anime d'Avena, dedicata alle sue iconiche sigle dei cartoni. Sabato alle 19:00 andranno in consolle Elisa Campolo e Loredana Cosmi, in un DJ set back to back, seguite alle 19:30 dal live show dei Raggi Fotonici.

Domenica 18 ottobre: Contest Cosplay e Cartoon Party con DJ Osso

La domenica è la giornata clou per i cosplayer e per chi vuole chiudere la tre giorni in festa. Dopo il panel workshop sul cosplay delle 13:00 e il prejudging delle 14:00, alle 17:00 andrà in scena il Contest Cosplay, il momento più atteso della manifestazione, con costumi e interpretazioni ispirati a fumetti, anime, videogiochi e serie tv. Al termine del contest viene consegnato il Premio Legalità. Alle 19:30 la serata si accenderà con il Cartoon Party di DJ Osso, un viaggio musicale tra le sigle e i ricordi dei cartoni animati. La giornata si chiuderà alle 21:30 con la premiazione del Contest Cosplay.

La conduzione sarà affidata a Marco Mauro, già presentatore delle precedenti edizioni, a Paynto e Silvia Alfano.