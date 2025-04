L’edizione 2025 si propone come un evento di portata interregionale, richiamando migliaia di visitatori non solo dalla Calabria, ma anche dalle regioni limitrofe

Dopo il trionfale successo della passata edizione, Reggio Calabria Comics si prepara a tornare nel 2025, dal 26 al 28 settembre, con un evento ancora più grande, più ricco di contenuti e capace di stupire il pubblico. I dettagli sono contenuti in una nota stampa degli organizzatori. Il festival, che ha già conquistato una posizione di rilievo nel panorama culturale del Sud Italia, continua a crescere e tende a consolidarsi come uno degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di fumetto, cosplay, videogiochi e cultura pop.

Nel cuore della città calabrese, l'edizione 2025 di Reggio Calabria Comics si propone come un evento di portata interregionale, richiamando migliaia di visitatori non solo dalla Calabria, ma anche dalle regioni limitrofe.

Il festival – rendono noto i promotori - ospiterà numerosi protagonisti del mondo del fumetto, del cinema, della televisione e dei videogiochi, con la presenza di ospiti prestigiosi, che offriranno al pubblico occasioni irripetibili di incontro e confronto. Le aree espositive, gli stand tematici e gli spazi dedicati a workshop e incontri saranno il cuore pulsante della Manifestazione, dove ogni visitatore potrà immergersi nell'affascinante mondo della cultura pop.

«Oltre alla tradizionale mostra mercato di fumetti, manga e gadget - dichiarano gli organizzatori Gianni Pipari e Domenico Condello – Reggio Calabria Comics 2025 offrirà anche un'ampia programmazione di panel, conferenze e masterclass con autori e creatori di contenuti. I partecipanti avranno l'opportunità di apprendere direttamente dai professionisti del settore, scoprendo i segreti del mestiere e partecipando a dibattiti su tematiche di grande attualità, come l'evoluzione del fumetto e l'industria dell'intrattenimento».

I più giovani e gli appassionati di cosplay potranno partecipare a contest emozionanti e a spettacoli dal vivo, dove l'arte del travestimento diventa una forma di espressione creativa senza limiti. L'evento si conferma, dunque, come un punto di riferimento per l'intera regione e un'opportunità per scoprire e valorizzare il talento creativo del Sud Italia.