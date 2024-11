Un festival immerso tra i boschi del Parco Nazionale della Sila che vuole riflettere sull'essenza delle cose attraverso la letteratura, intesa come strumento d’indagine ed entità viva con cui osservare il mondo, sviluppare un sentimento critico, comprendere la realtà, potenziare la propria immaginazione e sentirsi liberi.

Si presenta così Hyle Book Festival, la rassegna letteraria con la curatela artistica di Elena Dardano, in programma dal 16 al 18 agosto, e in anteprima l’11 agosto, negli spazi verdi di Villaggio Mancuso e del Centro Visita A. Garcea di Taverna (CZ), che per la sua IV edizione si propone di indagare “L’armonia nascosta nelle cose”, come recita il tema 2023, ispirato a un verso della poetessa catanzarese Giusi Verbaro.

«Hyle Book Festival mette al centro l’idea dell’esperienza letteraria attraverso una proposta innovativa in grado di abbracciare arti e linguaggi diversi – ha spiegato la curatrice artistica Elena Dardano –ma che ruotano intorno a un fulcro comune, la letteratura, promuovendo al contempo la valorizzazione del territorio e accendendo riflessioni sui temi della sostenibilità ambientale».

In cartellone presentazioni, passeggiate letterarie, spettacoli, mostre, una residenza di scrittura naturalistica, incontri e laboratori per ricercare attraverso la letteratura quell’armonia, spesso invisibile, ma costante nella quotidianità e nel mondo circostante.

Il programma di Hyle Book Festival 2023

Anteprima sotto le stelle per la IV edizione di Hyle Book Festival: l’11 agosto arrivano le “Letture stellate” a cura dell’Associazione Culturale Graecalis, che tratteranno tematiche come le stelle e l’universo, con un omaggio a Italo Calvino in occasione del centenario dalla sua nascita, realizzato in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro e in occasione della Notte Bianca della Biodiversità.

Mercoledì 16 agosto, ad inaugurare ufficialmente Hyle 2023 sarà invece “Poetry in the Street”, lo spettacolo letterario sui trampoli di Rossella Consoli, per dare il via al festival attraverso una performance interattiva e itinerante in cui la letteratura diventa gioco e il gioco poesia.

Le tre giornate del festival vedranno poi protagonisti numerosi eventi, suddivisi in sei sezioni: “Esperienze letterarie”; “Un salotto, un libro, un amaro”; “Hyle Heart”; “Hyle Garden”; “Di passo in passo”.

Parallelamente alla IV edizione di Hyle, si svolgerà anche D’Armonie, la prima residenza di scrittura naturalistica in Calabria, promossa da Hyle Book Festival in collaborazione con MABOS Museo d’Arte del Bosco della Sila. Un laboratorio di scrittura sui temi della natura, del viaggio e del paesaggio, articolato in tre giornate a cura di tre diversi docenti esperti in scrittura e narrazione naturalistica: Elena Giorgiana Mirabelli, Eliana Iorfida e Luigi Tassoni.

Per la sezione Esperienze letterarie, appuntamento con il vernissage di “Hypnosis”, la mostra fotografica di Antonio Aleo; “Parole Svelate”, laboratorio su Vincent Van Gogh a cura della storica dell’arte Maria De Giorgio in collaborazione con ‘nTramenti Festival; “L’armonia che è danza inesauribile”, spettacolo di danza sufi del danzatore iraniano Hadi Habibnejad, con musiche e haiku di Biagio Accardi, mentre Ernesto Orrico darà voce al suo nuovo libro “Canzoniere Storto” (Edizioni Underground?), in un live act al tramonto con le musiche di Massimo Palermo; l’Associazione Terra di Mezzo presenterà “Armonie di classicità”, canti performativi che condurranno gli spettatori in un viaggio alla riscoperta della letteratura antica; cinema sotto le stelle della Sila con Screenbook, un appuntamento ideato per rivivere la magia dei libri attraverso l’occhio della settima arte in cui ad essere protagonista sarà “Il riccio” (2009), diretto da Mona Achache, tratto dal pluripremiato bestseller editoriale “L’eleganza del riccio” di Muriel Barbery.

Cuore del festival sarà proprio Hyle Heart, che vedrà alternarsi scrittori, giornalisti e omaggi a grandi autori della letteratura contemporanea, come Milly Curcio e Luigi Tassoni che converseranno su “Leonardo Sciascia” (Rubettino Editore), con un omaggio ad Achille Curcio in occasione della nuova edizione del libro “L’eremita di Sant’Anna”; attraverso il “Il laureando” (66thand2nd) di Maurizio Amendola si rifletterà su “Armonie nascoste, armonie apparenti”, mentre la giornalista Alessia Principe presenterà il suo ultimo lavoro “Stelle meccaniche” (Moscabianca edizioni).Sonia Serrazzi e Antonio Cavallaro presenteranno invece “Chiedo istruzioni ogni notte” (Rubettino Editore).

Da non perdere gli appuntamenti con Un salotto, un libro, un amaro, una pausa post-pranzo in collaborazione con il Liquorificio Gentile durante il quale sarà possibile assistere alla presentazione di un libro degustando l’Amaro Eremita, Medaglia d’Oro al World Liqueur Awards 2022. Ad essere protagonisti saranno Francesca Anili e i suoi “I colori del buio” (Montag), Leonardo Mastia, con “Il sole d’argento” (Cairo Editore) e “Anacleto e il paese degli asini volanti” (Atile Edizioni) di Giovanni Renda, con le illustrazioni di Luca Passafaro.

In cartellone anche passeggiate in cui letteratura e natura si fondono per sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale con la sezione Di passo in passo: in programma “Andai nei boschi”, passeggiata eco-letteraria organizzata in collaborazione con Plastic Free, che prevede la rimozione dei rifiuti lungo il cammino, e “L’armonia che è nel vento”, passeggiata natural-poetica alla scoperta del Parco Nazionale della Sila, guidati dal FAI Fondo Ambiente Italiano e dalla Guida AIGAE Esperiandanti, in cui sarà la poesia a scandire il suono dei passi.

Per Hyle Garden, la sezione dedicata ai più piccoli, arriva il laboratorio letto-creativo “Favole sotto le coperte”, a cura dell’Associazione Le Scimmiette, In collaborazione con Lanificio Leo e Rubbettino; lo spettacolo di burattini “Re Pipariallu” a cura di Company Aiello, al quale seguirà un laboratorio creativo e sostenibile sul teatro di figura con materiali di riciclo; “L’armonia che è in noi”, laboratorio curato da Chiara Liuzzi per aiutare i partecipanti a conoscersi ed entrare in contatto con le proprie emozioni.

Chiusura in musica con “Esolune”, il progetto nato dall’incontro tra il chitarrista e producer Daniele Sanfilippo e la violoncellista e cantante Deborah Perri. Un concerto che, servendosi di effetti a pedale, narrazioni ritmiche e loop station, propone un’inedita rivisitazione di brani del repertorio musicale internazionale in un evento esperienziale in cui a fare da palcoscenico sarà uno degli scenari più belli della Sila.