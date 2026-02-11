La Calabria sarà tappa del tour “G – Summer” che vedrà la cantante romana impegnata in 12 date tra cui due appuntamenti speciali all’Arena di Verona e alla Reggia di Caserta

Farà tappa anche in Calabria, il nuovo tour di Giorgia. La cantante romana sarà a Roccella Jonica, inserita nella programmazione del Roccella Summer Festival 2026, il prossimo 1° agosto. L’annuncio è stato fatto in questi giorni, mentre Giorgia sta festeggiando “G”, il suo ultimo disco di inediti che, dopo aver conquistato le classifiche debuttato al #1 degli album più venduti, è stato certificato Oro. Un nuovo riconoscimento che va ad aggiungersi ai successi dell’ultimo anno, dal doppio Platino per La cura per me che ha superato i 165 milioni di stream globali diventando il secondo singolo più venduto del 2025, agli oltre 100.000 biglietti venduti per i live, passando dalla conquista dei vertici di tutte le classifiche radio con i singoli estratti da “G”.

Oltre al tour nei palasport che la vedrà protagonista a marzo, Giorgia sarà in concerto nel corso della prossima estate con “G – Summer”, 12 date in alcune delle più belle location estive, tra cui due appuntamenti speciali all’Arena di Verona e alla Reggia di Caserta, e, come si diceva il Teatro al Castello di Roccella Jonica. Ad accompagnare Giorgia sul palco ci saranno Sonny Thompson (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), William Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Frodella (corista), Andrea Faustini (corista), Valentina Sgarbossa (archi - violoncello), Caterina Coco (archi - violino), Alessio Cavalazzi (archi - violino), Matteo Lipari (archi - viola).

Sul palco Giorgia porterà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani contenuti nel suo ultimo album “G”, tra cui il nuovo singolo "Corpi celesti", attualmente in radio. Scritta da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo e Enrico Brun, “CORPI CELESTI” racconta la spinta al coraggio che ognuno di noi deve mettere nella propria quotidianità per allargare lo sguardo su un’esistenza che ci tiene legati gli uni agli altri e che necessita di un atto di fiducia reciproca.

I biglietti per assistere al concerto di Giorgia al Roccella Summer Festival possono essere acquistati attraverso i consueti circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.