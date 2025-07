Il 9 agosto, nell’ambito dell’edizione 2025 del Roccella Summer Festival, sul palco del Teatro al Castello a Roccella Jonica (Rc), sarà il turno di Irama.

L’ormai consueta rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, diventata ormai il punto di riferimento per la musica dal vivo dell’estate calabrese, ha pensato quest’anno proprio a tutti i suoi spettatori e non ha potuto non confermare l’arrivo di uno tra gli artisti più amati tra il pubblico più giovane, ma non solo.

Irama arriverà a Roccella Jonica ancora sulla cresta dell’onda della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Lentamente”, oltre che da un inverno che lo ha visto protagonista di straordinarie esibizioni live nei maggiori palazzetti di tutta Italia. Artista tra quelli di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano, Irama proporrà in scaletta i grandi successi del suo repertorio, oltre ai suoi nuovi brani contenuti nell’ultimo disco.

Mentre quindi cresce l’attesa per il concerto al Roccella Summer Festival 2025, in questi giorni Irama si sta preparando all’importante concerto del 22 luglio al Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, uno degli appuntamenti clou di questa estate iniziata a fine maggio con una doppia data che ha infiammato il suo pubblico all’Unipol Forum di Assago.

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.

L’intero programma del Teatro al Castello di Roccella Jonica

Anna – 5 agosto

Jimmy Sax – 7 agosto

Irama – 9 agosto

Baustelle – 12 agosto

Ghali – 13 agosto

Sal Da Vinci – 14 agosto

Fiorella Mannoia – 16 agosto

Tony Boy – 17 agosto

Alfa – 20 agosto

Gianna Nannini – 21 agosto

Francesco Renga – 22 agosto

Fabri Fibra – 23 agosto

Francesco De Gregori – 28 agosto