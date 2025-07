L’artista femminile più ascoltata in Italia aprirà le danze nell’edizione 2025 della fortunata rassegna estiva. Giunge in Calabria dopo aver venduto più copie di tutte nel 2024

Fervono i preparativi in quel di Roccella Jonica (Rc) per la nuova edizione del Roccella Summer Festival. La rassegna, organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, è diventata ormai il punto di riferimento per la musica dal vivo dell’estate calabrese.

L’edizione 2025 comincerà col botto il prossimo 5 agosto con l’artista femminile più ascoltata in Italia e con più copie vendute del 2024, 7 miliardi e mezzo di stream, 41 Dischi di platino e 9 Dischi d’oro. Parliamo di Anna che arriverà a Roccella Jonica con una tappa del suo VB Summer Tour.

Classe 2003, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre deejay e una passione coltivata fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di Anna è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto “Bando” ha ottenuto un successo mondiale che le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni delle versioni remix. Nel 2022 è uscito il suo primo EP “Lista 47”, certificato Oro e anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato Platino) con il featuring di Lazza e “Gasolina”.

Il 2023 si apre con la collaborazione sul disco di Gué “Madreperla” dal titolo “Cookies’n cream”, seguito dal singolo solista “Energy”. Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “Fast X”, l’ultimo film della saga “Fast and furious”.

Anna è risultata l’artista femminile più ascoltata del 2023 in Italia su Spotify, ma anche quella con più copie vendute del 2024 per la classifica Fimi/GFK. “Vera Baddie” (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. Anna, inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni Fimi del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.