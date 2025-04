L’appuntamento è per sabato e domenica per poter trascorrere due giornate all’insegna della cultura, del divertimento e della convivialità

La comunità di San Giovanni in Fiore è in fermento per l’imminente Fiera di Primavera, prevista per sabato 12 e domenica 13 aprile nella zona dei Ceretti. L’evento, ormai divenuto un appuntamento fisso nel calendario cittadino, attira ogni anno numerosi visitatori provenienti non solo dal crotonese, ma anche da altre regioni italiane.

I preparativi sono in fase avanzata: i tabelloni pubblicitari sono stati affissi in tutti i comuni limitrofi, creando grande attesa tra la popolazione locale.

La Fiera di Primavera offre un’ampia gamma di espositori, che spaziano dall’artigianato locale ai prodotti enogastronomici tipici della Sila, senza dimenticare le ultime novità in ambito agricolo e commerciale.

Uno degli eventi più attesi di questa edizione è la partecipazione dei “Giganti di Varapodio”, figure iconiche del folklore calabrese. Queste maestose statue, rappresentanti due innamorati, sono accompagnate da musicisti che, al suono di tamburi e altri strumenti tradizionali, danno vita a danze coinvolgenti e spettacolari.

La Fiera di Primavera rappresenta non solo un’opportunità per scoprire e acquistare prodotti locali, ma anche un momento di aggregazione e celebrazione delle tradizioni culturali calabresi. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Rosaria Succurro, ha sottolineato l’importanza di tali eventi nel promuovere il territorio e nel rafforzare il senso di comunità tra i cittadini.

Oltre agli stand espositivi e alle esibizioni folkloristiche, il programma della fiera prevede attività per tutte le età: laboratori didattici per bambini, degustazioni guidate di prodotti tipici e spettacoli musicali serali.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza e all’organizzazione logistica, con l’allestimento di aree parcheggio e servizi navetta per facilitare l’afflusso dei visitatori.

La partecipazione dei “Giganti di Varapodio” aggiunge un ulteriore elemento di richiamo alla manifestazione. Queste figure, alte diversi metri e realizzate con maestria artigianale, sono portate in processione per le vie della città, accompagnate da suonatori di tamburi e altri strumenti tradizionali. La loro danza, simbolo di fertilità e buon auspicio, affonda le radici in antiche tradizioni popolari e continua a suscitare meraviglia e ammirazione tra il pubblico di tutte le età. La Fiera di Primavera ai Ceretti si preannuncia come un evento imperdibile per chi desidera immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nelle atmosfere uniche della Calabria. L’appuntamento è quindi per il 12 e 13 aprile a San Giovanni in Fiore, per due giornate all’insegna della cultura, del divertimento e della convivialità.