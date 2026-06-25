Parte la quarta edizione della rassegna Luci…di Calabria, appuntamento consolidato dell’estate sanlucidana ed anche momento clou della programmazione culturale dell’amministrazione comunale di San Lucido guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso e, nello specifico, dell’assessorato alla Cultura gestito da Floriana Chiappetta.

Le sinergie

La rassegna gode per il secondo anno del finanziamento della Fondazione Carical e si svolgerà in nove appuntamenti distribuiti nell’arco dei mesi estivi su più assi d’espressione, tutti volti alla prioritaria finalità di valorizzare le risorse culturali, umane ed artistiche del territorio sanlucidano, ma anche più ampiamente calabrese.

Il via l’8 luglio

La kermesse si svolge in collaborazione con l’associazione Pro-loco e con la Compagnia Cilla. Partirà l’8 luglio con il primo momento gastronomico: la gara di cucina tradizionale condotta da Paolo Solone e Nadia Focetola, affiancata dallo Show Cooking realizzato dall’Associazione Provinciale Cuochi Cosentini, ed intervallata dagli intermezzi canori di Eleonora Croitori. I concorrenti si sfideranno nella realizzazione del piatto tradizionale “pasta e alici” utilizzando il tipico capperino sanlucidano.

L’evento del 14 luglio

Seguirà, il 14 luglio il secondo momento dedicato alla gastronomia: la gara di pizza accompagnata dalla “pitta China”, un prodotto che appartiene alla tradizione sanlucidana antica, che è bello ritrovare e far conoscere alle nuove generazioni.

Le giornate del 16 e 17 luglio

Le due giornate del 16 e del 17 luglio saranno dedicate allo spettacolo di varietà ed al talk show, vedranno esibirsi giovani talenti del mondo della musica, della canzone, della danza, e partecipare artisti che hanno ottenuto riconoscimenti nei vari campi espressivi; ma anche professionisti che hanno raggiunto successo e traguardi importanti, offrendo lustro alla comunità sanlucidana, e che sono quindi meritevoli di essere insigniti del premio “Luci di Calabria”.

Sullo sfondo la mostra fotografica storica a cura di Marco Mele quest’anno dedicata al calcio sanlucidano, come impegno sociale di lunga data per la cittadina.

Il programma del 18 luglio

Il 18 luglio la Rassegna si apre ai bambini. A loro saranno dedicati i giochi tradizionali in legno di AnimArtè, accompagnati dall’esposizione degli elaborati raccolti attraverso il bando ad hoc, come esempio e dimostrazione della creatività che da sempre anima le giovanissime generazioni sanlucidane per poi maturare negli anni in talento.

Il programma di agosto

IL 4 agosto la Rassegna diviene teatro grazie al regista ed autore teatrale Giuseppe Sciacca che metterà in scena, con la compagnia Cilla “Il dono di Cilla”, per poi passare alla canzone con la prima edizione della gara canora “La canzone del mare”, che si svolgerà il 7 agosto. E la famosa leggenda sanlucidana legata alla figura di Cilla ritorna protagonista l’11 agosto con i solisti della Trivultius Academy -Officina delle Arti: “Cilla e i racconti del mare”, spettacolo di musica, danza e poesia.

La rassegna si chiude il 19 agosto con la serata dedicata alla lirica, tassello rimasto per completare il mosaico di una kermesse che vuole offrire alla comunità sanlucidana una dimensione condivisa di espressività culturale ad ampio raggio, perché ciascuno abbia la possibilità di riconoscervi i propri interessi culturali.

La serata si svolgerà nel chiostro comunale che sarà scenario suggestivo del Gran Galà lirico “La tavolozza della voce” per pianoforte e voce con Antonio Puntillo e Francesca De Blasi.