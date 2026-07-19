L'assessore Marchese sottolinea l'eccezionalità di questa edizione: «Quest'anno la Vulata e il carnevale estivo triplicano, offrendo tre giorni di puro divertimento, l’animazione e tantissime sorprese pensate per tutti; invito di cuore residenti, visitatori e turisti a vivere e trascorrere a San Lucido tre giorni bellissimi».

Il Comune di San Lucido si prepara a indossare l'abito da sera più colorato dell'anno con la 34ª edizione de "A Vulata Sanlucidana" e del suo storico Carnevale Estivo, un appuntamento imperdibile che dal 19 al 21 luglio 2026 animerà le vie e le spiagge della cittadina tirrenica. Tre giorni intensi di eventi che fondono mirabilmente le radici storiche locali con una travolgente ondata di freschezza ed energia contemporanea.

Tre giorni di divetimento

Un entusiasmo contagioso condiviso pienamente dall'assessore Cristian Marchese, che ha voluto sottolineare l'eccezionalità di questa edizione dichiarando: «Quest'anno la Vulata e il carnevale estivo triplicano, offrendo tre giorni di puro divertimento, tantissima animazione e tantissime sorprese pensate per tutti; invito di cuore residenti, visitatori e turisti a vivere e trascorrere a San Lucido tre giorni bellissimi, cogliendo l'occasione per scoprire anche tutte le ragioni della straordinaria bellezza del nostro territorio».

Il programma

Il ricco cartellone prenderà il via domenica 19 luglio alle ore 11:00 nella suggestiva cornice della località Lo Scoglio con la "Pre Vulata a Mare", dove i mitici protagonisti "I Ciuati" apriranno le danze insieme a un coinvolgente dj set e all'intrattenimento musicale, il tutto impreziosito dalla presenza della madrina d'eccezione Eleonora Cristiani.

La festa si sposterà poi lunedì 20 luglio nel cuore del centro cittadino: a partire dalle 21:30 l'eleganza degli Sbandieratori di Bisignano colorerà le strade, per poi fare tappa alle 22:30 in Piazza Fiume per l'attesissimo Premio Mascotte "A Vulata 2026" condotto sempre da Eleonora Cristiani e arricchito dalle spettacolari esibizioni dei corpi di ballo, prima di scatenarsi a mezzanotte con un rinfrescante Schiuma Party accompagnato dalle migliori selezioni musicali.

La serata conclusiva

Il culmine delle celebrazioni si toccherà martedì 21 luglio, una giornata cruciale che vedrà alle ore 11:00 il momento più atteso e identitario, ovvero la tradizionale e storica "Vulata a Mare" aperta a tutti i cittadini e ai numerosi turisti presenti, seguita alle ore 22:00 dal maestoso e storico Carnevale Estivo Sanlucidano che sfilerà tra le vie del centro. L'intera manifestazione sarà seguita da vicino grazie alla diretta di Radio RLB, che racconterà ogni sfumatura di questa manifestazione unica nel suo genere, le cui informazioni dettagliate sono consultabili sul portale ufficiale sanlucidoavulata.it.

Una macchina organizzativa impeccabile che promette di regalare un'esperienza indimenticabile, confermando San Lucido come capitale dell'allegria estiva calabrese.