L’esposizione è stata inaugurata in vista dell'uscita della serie il primo dicembre su Rai1 e si protrarrà fino a gennaio inoltrato. Sarà possibile addentrarsi nel Consolato di Labuan e nel rifugio di Singapore, tra vestiti e oggetti di scena

Sandokan arriva in Calabria con una rassegna dedicata alla serie Tv prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction per Rai1, col sostegno della Calabria Film Commission. È stata infatti inaugurata una mostra dove è possibile vedere gli abiti e gli oggetti di scena originali, all'interno delle ambientazioni dove è stata realizzata all'interno del backlot della Fondazione film commission Calabria a Lamezia Terme.

I set all'interno del backlot, realizzati grazie al sostegno della Calabria film commission, sono il Consolato di Labuan e il rifugio di Singapore.

La mostra è stata inaugurata in preparazione dell'uscita della serie il 1 dicembre su Rai1 e si protrarrà fino a gennaio inoltrato. La regia di Sandokan è affidata a Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Can Yaman interpreta Sandokan, Alanah Bloor lsarà Marianna. Con loro Ed Westwick nel ruolo dell'antagonista Lord Brooke, mentre Alessandro Preziosi darà il volto all'iconico Yanez de Gomera.

In Calabria le riprese si sono tenute a Lamezia Terme, nella cui area industriale è stata ricostruita in un backlot la colonia inglese di Labuan. Quindi a Le Castella di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Laghi La Vota Gizzeria (Catanzaro), Grotticelle di Ricadi e Tropea (Vibo Valentia).