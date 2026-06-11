Dal 9 al 12 agosto il Porto di Catanzaro ospiterà la quarta edizione di “Sapore di Mare”, manifestazione che negli ultimi anni ha trovato spazio nel calendario estivo cittadino puntando su musica, enogastronomia, approfondimento culturale e valorizzazione del territorio.

L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale Il Cilindro e vede la direzione operativa del project manager Antonio Ursino, affiancato da Maurizio Rafele per l'ideazione e la pianificazione tecnica e strategica, con il coordinamento dell'associazione di promozione sociale La Sfinge. L'obiettivo dichiarato resta quello di valorizzare l'area portuale attraverso una proposta rivolta sia ai residenti sia ai turisti.

Oltre agli spettacoli musicali, anche l'edizione 2026 proporrà momenti di approfondimento dedicati al rapporto tra ricerca, innovazione e filiere produttive del territorio. A curarli sarà l'Università Magna Graecia di Catanzaro, che organizzerà talk e incontri sul contributo che il mondo accademico può offrire allo sviluppo delle imprese e delle produzioni locali.

Sul fronte gastronomico, la manifestazione dedicherà particolare attenzione alla tradizione alimentare mediterranea, con un percorso che metterà al centro il pescato dei mari Ionio e Tirreno e le produzioni tipiche calabresi. L'intento è quello di affiancare all'offerta di intrattenimento una vetrina dedicata alle eccellenze agroalimentari del territorio.

Il programma

Per quanto riguarda il cartellone musicale, l'apertura del 9 agosto sarà affidata a Ivana Spagna. Il concerto dell'artista rientra tra gli appuntamenti promossi dal Comune di Catanzaro, che ha scelto di inserirlo all'interno della manifestazione.

Il 10 agosto spazio a Le Vibrazioni, mentre l'11 agosto sarà la volta del Vasco Rock Show – Emotional Tribute, spettacolo dedicato al repertorio di Vasco Rossi e arricchito dalla presenza del sassofonista Andrea Innesto, storico componente della band del rocker emiliano.

La chiusura, il 12 agosto, sarà affidata a I Tormentoni, con uno spettacolo musicale che ripercorrerà alcuni dei principali successi dagli anni Ottanta a oggi. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle ore 22 sul piazzale del Porto di Catanzaro.

La rassegna conferma così la propria formula, basata sull'integrazione tra spettacolo, promozione territoriale, cultura del mare e valorizzazione delle produzioni locali.