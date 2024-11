Numerose le iniziative dal Pollino allo Stretto per il fine settimana. Dalle sagre che celebrano la castagna ai concerti di musica classica, passando per gli spettacoli teatrali di Angela Finocchiaro e Carlo Buccirosso

Sapori di autunno, musica e teatro per un weekend all'insegna dei buoni sapori e dell'intrattenimento. Il fine settimana in Calabria si presenta ricco di appuntamenti e di iniziative capaci di spaziare tra generi diversi per accontentare un pubblico trasversale. Ecco alcuni degli eventi più interessanti in programma nella nostra regione.

International Street Food Cosenza

Appuntamento nella città bruzia da venerdì 8 a domenica 10 novembre con l'International Street Food Cosenza. Un evento che vedrà protagonisti i migliori street food internazionali. Ampio spazio sarà inoltre riservato ai microbirrifici d'Italia e del mondo e ai dolci della migliore tradizione italiana e internazionale. L'iniziativa si svolgerà in Villa Nuova.

“Festa d'Autunno - Sagra delle Castagne” a San Donato di Ninea

Giunge alla sua 33esima edizione la "Festa d'Autunno - Sagra delle Castagne" di San Donato di Ninea. Dall'8 al 10 novembre torna l'appuntamento dedicato ai sapori autentici della Calabria. Un evento che mira, ancora una volta, a tenere assieme gastronomia, folclore, musica e tanto divertimento in un contesto paesaggistico meritevole di cura e ammirazione.

Sagra della Castagna a Cotronei

A Cotronei, in provincia di Crotone, torna con la sua 15esima edizione la Sagra della castagna dal 7 al 10 novembre. L'evento, organizzato dall'associazione culturale "Circolo Noi con Voi", oltre a celebrare la castagna, è occasione di festa e divertimento tra musica, teatro e tradizioni.

“Saperi e sapori d'autunno” ad Aiello Calabro

Appuntamento ad Aiello Calabro, in provincia di Cosenza, con la quarta edizione di "Saperi e Sapori d'Autunno" in programma venerdì 8 e sabato 9 novembre. In programma, nella prima giornata, un'escursione naturalistica con la partecipazione delle scuole locali. Sabato 9 in piazza Plebiscito a partire dalle 19.30 al via ufficialmente le celebrazioni autunnali con i "Giganti della città di Mesiano", stand enogastronomici e di artigianato, degustazioni e la musica popolare del gruppo "Le Calabriselle".

Sagra della Castagna a Sant'Agata di Esaro

Edizione numero 50 della Sagra della Castagna a Sant'Agata di Esaro, in provincia di Cosenza. Dal 6 e fino al 10 novembre, nel suggestivo borgo calabrese, spazio ad una fiera-mercato con prodotti di artigianato ed eccellenze gastronomiche calabresi, a convegni, concerti, intrattenimento, musica e teatro.

La Notte di San Martino a Montauro

Arriva la Notte di San Martino. A Montauro, in provincia di Catanzaro, il centro storico, nella serata di venerdì 8 novembre, si prepara ad ospitare mostre di pittura estemporanea, stand di artigianato locale, artisti di strada, concerti e stand enogastronomici legati ai prodotti del territorio.

Salone DeGusto a Rende

Sarà il PalaEuropa di Rende ad ospitare dal 9 al 12 novembre il Salone DeGusto, uno degli eventi enogastonomici più attesi dell'anno. L'iniziativa punta ad essere un'occasione di incontro tra i professionisti del settore Horeca e ad instaurare nuove connessioni, senza perdere di vista le tendenze del mercato.

Angela Finocchiaro e Bruno Stori a Cosenza

Il Teatro Rendano di Cosenza si prepara a fare da cornice alla spettacolo "Il Calamaro Gigante" con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, ispirato al romanzo di Fabio Genovesi, e con la regia di Carlo Sciaccaluga. L'evento, in programma sabato 9 e domenica 10 novembre, segna l'apertura della rassegna teatrale “L’Altro Teatro 2024-2025”.

Carlo Buccirosso a Paola

Si esibirà a Paola, al Teatro Odeon, nell'ambito del Tirreno Festival, il celebre attore Carlo Buccirosso che porterà sul palcoscenico "Il vedovo allegro". Appuntamento in programma domenica 10 novembre alle 18.30.

Michael Barenboim e Natalia Pegarkova-Barenboim a Lamezia Terme

Si esibiranno a Lamezia Terme, venerdì 8 novembre alle ore 18, nel Foyer del Teatro Grandinetti, in un appuntamento promosso dall’Associazione Ama Calabria, due grandi ed apprezzati interpreti della musica classica: Michael Barenboim, al violino, e Natalia Pegarkova-Barenboim, al pianoforte. Il Duo Barenboim eseguirà brani del tardo romanticismo francese e francofono.