Il fascino millenario di Scilla si appresta a diventare protagonista sui social media attraverso l’obiettivo di alcuni tra i più influenti narratori digitali della regione. Il prossimo 27 dicembre, a partire dalle ore 15:00, prenderà il via la “Chianalea Igers Experience”, un evento di promozione territoriale d’eccellenza organizzato da Igers Reggio Calabria e Igers Calabria.

L’iniziativa nasce in stretta sinergia con la III edizione di “Scilla Borgo DiVino”, la manifestazione curata dall’APS Chianalea guidata dal presidente Mimmo Bova, che mira a valorizzare il borgo attraverso l’incontro tra il patrimonio storico e l’eccellenza vitivinicola calabrese.

Un viaggio tra i segreti del borgo

Sintetizzato nel tema “Acqua che narra, Vino che celebra”, l'Experience si snoderà attraverso un itinerario ragionato di 12 tappe nel cuore di Chianalea. Partendo dal Porto di Scilla alle ore 15:00, i partecipanti esploreranno la complessa architettura dell'acqua che ha scolpito il borgo: dalle storiche fontane monumentali (come il leggendario Canaleddu, la Fontana dei Principi Ruffo e la Fontana Tre Canali) ai celebri Catoji (Perina, Arena, Donato), dove sarà possibile incontrare i pescatori al lavoro tra reti e tradizioni secolari. Il percorso toccherà inoltre la spiritualità delle chiese di Porto Salvo e San Giuseppe e il fascino natalizio della Scalinata del Vischio.

Dalla storia al calice: il gran finale

La giornata troverà il suo culmine naturale negli stand degustativi di Borgo DiVino, dove il racconto passerà dall'acqua alla terra attraverso le eccellenze delle aziende vitivinicole calabresi. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva, dalle ore 18:30, sarà il Coro Gospel itinerante, che accompagnerà i visitatori tra i vicoli di Chianalea.

«Con il payoff “Acqua che narra, Vino che celebra” vogliamo sottolineare la continuità storica e l'evoluzione di Scilla» – dichiara Salvatore Borzacchiello, noto come Borzac, Admin di Igers Reggio Calabria, Calabria e Italia – «L'acqua delle fontane ha dissetato il passato e permesso la costruzione dell'identità stessa di questo borgo; oggi il vino delle nostre cantine ne celebra il futuro, l'eccellenza e la bellezza. La nostra missione come community, sia durante la "Chianalea Igers Experience" e sia durante "Scilla Borgo DiVino”, è trasformare questo flusso in una narrazione digitale capace di emozionare il pubblico, elevando la percezione del nostro territorio attraverso un racconto autentico e consapevole».

Partecipazione e modalità di registrazione

L'evento è aperto a tutti e la partecipazione è completamente gratuita. Tuttavia, per garantire una corretta gestione logistica e la migliore esperienza possibile ai partecipanti, è necessaria la registrazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite al seguente indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/chianalea-igers-experience-in-borgo-divino-tickets-1978770584084